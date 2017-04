Ligue 1 - Le jour où Cyrille Watier brisa avec le SM Caen le rêve de montée de son club formateur Lorient

Une Affiche-Une Histoire vous fait revivre à chaque mi-temps des matchs du SM Caen une rencontre marquante entre le club caennais et son adversaire du soir. Pour cette 31e journée de Ligue 1, nous vous proposons un Lorient-Caen du 27 mars 2004 avec les souvenirs de Reynald Lemaitre et Cyrille Watier

Le 27 mars 2004, le SM Caen se déplace chez un concurrent pour la montée. Lorient chasse le club normand et ce match de la 30e journée de Ligue 2 peut peser lourd pour la course à l'accession.

"On était à l'époque une bande de copain" Reynald Lemaitre

Ce jour-là, Reynald Lemaitre, aujourd'hui à Guingamp, inscrit le Ier but du Stade Malherbe d'un match qui sera décisif pour la montée. "On était à l'époque une bande de copains. C'est aussi ça qui nous a permis d'avoir de très bon résultats et de pouvoir accéder à la Ligue 1."

"Ne serait-ce qu'il y a deux jours à mon travail quelqu'un m'a encore parlé de ce but." Cyrille Watier

Le scénario va sourire aux footballeurs caennais avec une victoire acquise dans les arrêts de jeu (3-2) sur un but de Cyrille Watier devant les yeux de sa famille...lorientaise et face à son ancien club formateur. "C'était pour Lorient un peu sa dernière chance de recoller au peloton de tête donc du coup j'ai un petit peu empêché les Merlus d'accéder à la Ligue 1, concède le meilleur buteur de l'Histoire professionnelle du SM Caen. Ne serait-ce qu'il y a deux jours à mon travail, quelqu'un qui m'a encore parlé de ce but. C'est resté dans la mémoire des supporters lorientais."