FC Lorient : Lemoine forfait, Innocent et Koné opérationnels pour défier Lens

Le FC Lorient se cherche un capitaine à deux jours de la réception de Lens, dimanche, pour la 23e journée de Ligue 1. Car Fabien Lemoine (mollet) et Laurent Abergel (réathlétisation), qui se sont partagés le brassard depuis le début de la saison, manquent à l'appel pour défier les Artésiens. Alors que le second se remet progressivement de sa blessure contractée à Nantes, le premier s'est lui blessé à un mollet cette semaine.

Lemoine touché à l'autre mollet

"Mais ce n'est pas le même mollet" qui celui qui a tenu le capitaine des Merlus longtemps écarté des terrains cette saison, précise son entraîneur Christophe Pélissier ce vendredi. Une IRM effectuée jeudi a révélé "une petite lésion, mais il faut approfondir les examens pour connaître la nature exacte de la blessure et la durée de son indisponibilité" détaille le technicien des Merlus ce vendredi, privé aussi de Jérémy Morel (réathlétisation), autre potentiel capitaine. "Je verrai avec les joueurs concernés. Honnêtement, ma décision n'est pas encore prise" au sujet du joueur qui portera le brassard dimanche. Vincent Le Goff, Julien Laporte ou Thomas Monconduit font partie des possibles.

Ouattara attendu en début de semaine prochaine

Par ailleurs, "une grosse incertitude" concerne le jeune milieu Théo Le Bris en raison d'un problème aux adducteurs, alors que Dango Ouattara manque toujours à l'appel. L'attaquant burkinabé doit disputer le match de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi avec son pays face au Cameroun. "Il sera là en début de semaine prochaine. On a fait une demande, mais il n'a pas été libéré plus tôt par sa Fédération. Après le coup d'Etat survenus au Burkina, l'équipe sera reçue dimanche" par la junte militaire ayant pris le pouvoir. "On a eu le coach, ce n'est pas du mauvais esprit. Dango voulait rentrer aussi. Mais il ne rentrera que lundi ou mardi" a précisé Christophe Pélissier.

Innocent et Koné qualifiés

En revanche, le technicien des Merlus pourra compter sur les recrues Bonke Innocent et Ibrahima Koné. Ils sont qualifiés et opérationnels après leur arrivée au mercato hivernal.

Si on avait voulu faire signer un gardien, on l'aurait fait

A ce propos, "une dernière fois", Christophe Pélissier est revenu sur la gestion du poste de gardien de but, "il y a eu une réflexion comme les autres postes". Alors que le FCL s'est lancé en quête d'un nouveau portier et qu'une porte de sortie a été cherchée pour Paul Nardi, qui aurait appris son déclassement sur les réseaux sociaux. "On avait ciblé un attaquant et un milieu qui sont arrivés. Après, le lundi après le match de Nantes, il y a eu une réflexion qui a été menée pour savoir comment on pouvait améliorer" reprend l'entraîneur des Merlus, "le marché de janvier étant un marché d'opportunités. On a simplement regardé si un joueur d'expérience pouvait amener _de la qualité et de la sérénité dans le vestiaire_. Si on avait voulu faire signer un gardien, on l'aurait fait. Mais le but n'était pas absolument de faire signer un gardien, c'était d'apporter ce dont je viens de parler. On n'a pas pu, et on passe à autre chose".

Nardi et Dreyer savent qui sera dans le but dimanche

Mais qui alors sera dans la cage des Merlus dimanche ? "Pour moi, l'épisode est clos avec Paul (Nardi) et Mathieu (Dreyer). Ils savent qui va débuter dimanche. Ils savent ce que j'attends d'eux. Point final" sans révéler donc lequel des deux prendra place dans le but du FCL face à Lens.