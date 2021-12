Pélissier (Lorient) : "Il y a parfois des divergences, comme partout, mais je suis aligné avec la direction"

L'entraîneur du FC Lorient se défend. Ce vendredi, à deux jours de la réception de Nantes pour la 17e journée de Ligue 1, Christophe Pélissier a fait valoir sa position alors que des dissensions internes sont évoquées en lien avec la crise actuelle de résultats (cinq défaites consécutives, neuf matchs sans victoire).

Je suis aligné avec la direction, il n'y a aucun problème

L'Equipe fait état de tensions, notamment, avec Christophe Le Roux, le directeur sportif des Merlus, à propos de l'effectif du FCL. "Quand il y a une crise de résultats, c'est normal que des polémiques naissent. Il faut en faire fi et se concentrer sur dimanche et Nantes" lance le technicien des Merlus, avant de préciser. "Je suis aligné avec la direction, il n'y a aucun problème contrairement à ce qui est dit. _Il y a parfois des divergences, comme partout_. Mais je n'ai aucun problème avec Christophe Le Roux. Il ne faut pas se faire perturber par ça et rester focalisé sur l'équipe".

L'heure est à l'union sacrée, pas aux distorsions

Alors que l'entraîneur juge depuis plusieurs semaines son effectif limité en nombre de joueurs, appelant entre autres à un recrutement "d'un ou deux joueurs" disait-il récemment au mercato hivernal, il tient à préciser les choses. "Il y a longtemps que j'ai basculé sur le fait que ce groupe doit être performant. C'est vous qui me posez des questions face aux blessures que l'on connaît. Il n'y a pas de polémique, il ne faut pas perdre de temps. L'heure est à l'union sacrée, pas aux distorsions".

Peut-être que j'ai pu crisper les gens, mais je n'ai fait que dire ce que je dis en interne

Relancé sur le constat qu'il dresse de son effectif, Christophe Pélissier reprend. "Peut-être que j'ai pu crisper les gens, mais je n'ai fait que dire ce que je dis en interne. Ce constat a été aggravé par les blessures". Mercredi, à l'issue du match perdu à Troyes, Christophe Le Roux avait indiqué au micro de France Bleu Breizh Izel. "On va réfléchir, ensemble, voir ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe. Ce n'est pas une personne qui prendra la décision". Ce vendredi, Christophe Pélissier a sèchement clos le dossier mercato. "Le mercato, c'est loin et ça n'est pas mon domaine à l'heure actuelle".