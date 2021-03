Lorient - OGC Nice : s'offrir une fin de saison intéressante

Éliminé de la Coupe de France lundi l'OGC Nice n'a plus que le championnat à jouer. Avec quelques objectifs à remplir pour ne pas s'endormir. Le Gym peut enchaîner une troisième victoire d'affilée en Ligue 1 à Lorient ce dimanche (15h) et basculer dans la première partie du classement.

Après la déception de la Coupe de France, l'OGC Nice doit soigner les apparences en championnat. Et le Gym peut déjà plier l'affaire du maintien ce dimanche. En cas de victoire à Lorient il conserverait à coup sûr cet avantage de 10 points sur Nîmes (18e), et pourrait même faire gonfler ce matelas sur la zone rouge. Mais attention pour autant à ne pas s'endormir, à dix journées de la fin. Et pour cela, les Aiglons peuvent se raccrocher à quelques objectifs. Ils peuvent déjà enchaîner une troisième victoire d'affilée en Ligue 1 (après Rennes et Nîmes), ce qui serait une première sur une même saison depuis deux ans et demi.

De retour dans la première partie de tableau ?

Si le Gym réalise la passe de trois, avec un score large, il pourrait basculer dans la première partie du classement, après quatre mois de galère dans la seconde moitié. Il faut pour cela que le Stade rennais s'incline en même temps face à Strasbourg. Pas impossible. Mais gare aux Merlus, sortis de la zone rouge après un début d'année 2021 réussi. Vainqueurs du PSG, de Reims ou de Saint-Etienne ces dernières semaines, les Bretons ont également fait passer quelques sueurs aux Monégasques à Louis II (2-2). Et personne n'a oublié la leçon de football donnée aux Aiglons au match aller avec ce score plutôt flatteur pour le Gym (2-2).

Deux équipes très diminuées

Comme le Gym, Lorient est privé de très nombreux joueurs. Les cadres Nardi et Lemoine sont suspendus alors que Thomas Monconduit souffre toujours du genou. Morel, Diarra et Delaplace sont toujours en reprise. Côté Niçois, Jean-Clair Todibo est suspendu alors que Rony Lopes et Youcef Atal sont encore trop justes et devraient être de retour face à l'OM samedi prochain. Kasper Dolberg, qui se sent mieux, pourrait retrouver le XI de Ursea après sa crise d'appendicite.

Lorient - OGC Nice : match à vivre à partir de 14h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.