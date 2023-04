Lorient-TFC : Du Merlu avant les Canaries et la finale de Coupe de France au menu des Violets

Nos Violets devront rester concentrés ce dimanche, viser la victoire face à Lorient (10e) qui les rapprocherait du maintien en Ligue 1. Pourtant on le sait, les joueurs ont tous en tête la finale de Coupe de France samedi 29 avril contre Nantes. "C'est difficile, c'est un gros match pour tout le monde. Ce sera le plus grand match de ma carrière donc je mentirais si je disais qu'on ne pense pas à la finale", reconnait l'avant-centre Thijs Dallinga6

Ne pas oublier le maintien

Pour ramener ses joueurs sur terre et surtout sur la rencontre de ce dimanche, il faut compter sur l'entraineur Philippe Montanier. Le TFC cumule 38 points et bien-sûr "il faut franchir la barre des 41 points. Je suis plutôt pragmatique, réaliste. On a été très contrarié de la défaite contre Lyon (1-2 au Stadium) et il va falloir être performant, résume-t-il*. Cette équipe de Lorient est très solide à domicile, nous plutôt prolifiques à l'extérieur donc on espère que cette dernière "stat" l'apportera."*

Lorient-TFC, à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi à 15h au stade du Moustoir à Lorient.