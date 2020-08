Le milieu de terrain offensif lillois a signé le seul but de la victoire acquise par le LOSC sur le terrain du Stade de Reims. Après deux journées de championnat Jonathan Bamba a donc déjà inscrit inscrit deux buts en L1, soit deux fois plus que la saison dernière.

LOSC : On a retrouvé le footballeur Jonathan Bamba

Après avoir ouvert le score face à Rennes samedi dernier pour les débuts du LOSC cette saison en L1, Jonathan Bamba a donc récidivé en permettant à Lille de dominer Reims sur sa pelouse du stade Auguste Delaune. Le milieu de terrain offensif lillois a profité d'une belle passe de Yilmaz pour surprendre Rajkovic au premier poteau sur une frappe du droit depuis l'entrée de la surface.

Bamba, qui a malheureusement une nouvelle fois snobé la presse après le match, espère, avec ce but, faire taire les mauvaises langues qui très justement rappelaient qu'il n'était plus, ces derniers mois, le joueur décisif qu'on avait connu au LOSC durant la saison 2018-2019. Aux côtés de Pépé et Ikoné il avait terminé le championnat avec 13 buts au compteur. La saison dernière il n'a trouvé qu'une seule fois le chemin des filet en L1.

Mise au point avec Galtier en début de saison

Christophe Galtier a été marqué, au moment de la reprise le 11 juin, par une discussion avec l'ancien international espoir aujourd'hui âgé de 24 ans "il était très frustré par sa deuxième saison ici, il m'a confirmé qu'il était hors de question pour lui de quitter le club sans se montrer de nouveau performant sous le maillot lillois. C'est très intéressant pour un coach d'avoir un joueur qui vous tient ce genre de discours"