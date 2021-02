LOSC : Dans le duel Araujo - Ikoné, avantage Brésil

Pour défier Nantes, Christophe Galtier pourra encore compter sur un onze de départ où beaucoup de postes sont doublés. C'est le cas du couloir droit où la concurrence fait rage entre le brésilien Luis Araujo et le français Jonathan Ikoné. Les deux hommes ont été décisifs mercredi à Bordeaux.

Le brésilien et le français ont montré en Gironde à leur entraîneur qu'il pouvait compter sur eux. Mais depuis le début de saison la hiérarchie a clairement évolué à ce poste. Jonathan Ikoné, avec son statut d'international avait plusieurs longueurs d'avance sur le jeune brésilien encore trop tendre alors pour enchaîner les rencontres de haut niveau. Mais depuis, les choses ont beaucoup changé. Ikoné est devenu la doublure de Araujo au poste de milieu offensif droit, mais aussi celle des 3 attaquants Jonathan David, Burak Yilmaz ou Yusuf Yazici.

Araujo a enfin compris les exigences de la L1

Pourtant Le staff lillois a douté d'Araujo en début de saison. Autour de Christophe Galtier on s'est longtemps interrogé sur la marge de progression de ce joueur arrivée à Lille lors de l'été 2017 à seulement 21 ans. Mais le joueur a semble-t-il enfin compris le message , s'investissant dans le travail défensif et gagnant en maturité offensive. Araujo est devenu un élément incontournable du 11 lillois.

Jonathan Ikoné doit rattraper le temps perdu © AFP - Jean Catuffe

Ikoné, l'Euro et les Jo en tête.

Victime de cette montée en puissance, Jonathan Ikoné va devoir se faire violence pour retrouver un statut de titulaire qui était le sien lors des deux dernières saisons. Ses performances lui avaient permis de s'ouvrir les portes de l'équipe de France avec laquelle il a disputé 4 matches et inscrit 1 but. Aujourd'hui, le jeune milieu offensif sait qu'il a perdu des points dans l'esprit de Didier Deschamps mais deux beaux objectifs l'attendent en 2021: le championnat d'Europe espoir et les prochains JO de Tokyo sous les ordres de Sylvain Ripoll.