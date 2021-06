LOSC : Fernando D'Amico sort une BD pour les enfants

Game Fubtol Infini raconte l’hallucinante histoire de Pibe et de son groupe d’amis, les PRO, qui se sont fixés comme objectif de réussir l’impossible : s’introduire physiquement dans un jeu vidéo et surmonter les uns après les autres, tous les niveaux jusqu’au dernier.

Dans un langage simple, pratique, direct et amusant, Fernando D’Amico propose de nombreuses idées pour améliorer la concentration, la confiance en soi et la confiance dans les autres, ainsi que la gestion des émotions. Avec Game Futbol, les garçons et les filles vont devenir des amoureux de la lecture.

Game Futebol - Fernando D'Amico

Pibe et ses amis - Fernando D'Amico

