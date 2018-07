Lille, France

C'est officiel depuis ce lundi midi, le LOSC tient sa première recrue. Il s'agit du jeune attaquant international Espoirs, Jonathan Bamba. Agé de 22 ans, il arrive en provenance de Saint-Etienne et s'engage à Lille jusqu'en 2023.

7 buts, 8 passes décisives la saison dernière

Lancé en Ligue 1 chez les Verts par Christophe Galtier, Jonathan Bamba retrouvera dans le Nord un environnement qu'il connaît bien avec l'ancien coach stéphanois, et son ancien coéquipier Kévin Malcuit.

Ces dernières saisons, Jonathan Bamba a connu plusieurs expériences en prêt, notamment au Paric FC, à Saint-Trond en Belgique ou à Angers. De retour chez les Verts en début de saison dernière, il explose et marque 7 buts et délivre 8 passes décisives. Il a notamment marqué sur penalty au stade Pierre Mauroy lorsque les Verts se sont incliné 3-1 en novembre 2017, il a également marqué le premier but de la déroute lilloise à Geoffroy Guichard à la dernière journée (5-0), et délivré une passe décisive.

Son arrivée est un gros coup pour le LOSC, d'autant plus que le jeune homme était en fin de contrat à l'ASSE. Il n'a donc coûté aucune indemnité de transfert.