LOSC : José Fonte veut une défense en acier trempé

Une préparation tronquée, quatre cas de Covid-19 (Sanches, Ikoné, Bamba, Ouattar) aujourd’hui guéris, quatre recrutements tardifs (Lihadji, Ylmaz, Botman et David) et des matches amicaux extrêmement moyens (2 victoires pour 4 défaites), voilà plusieurs éléments qui ne rassurent pas le LOSC à quarante-huit heures d’accueillir Rennes (samedi à 21h), pour le compte de la première journée de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier s’est néanmoins montré rassurant et a même vanté les mérites « d’un groupe qui travaille beaucoup. »

Quelques minutes plus tard, c’est son défenseur central José Fonte qui lui aussi a insisté sur la qualité et le sérieux de l’effectif lillois. En revanche, l’international portugais a été beaucoup plus circonspect au moment d’évoquer le secteur défensif. « Tout le monde dit que c’est la meilleure défense qui gagne le championnat », a-t-il insisté. « Je suis tout à fait d’accord avec ça. Tout s’enchaîne à partir du moment où une équipe défend bien. Car les occasions, nous les aurons. Nous avons les qualités individuelles et collectives pour nous les créer. Ca, ce n’est pas un problème. Mais la première chose, c’est d’être solide défensivement. »

« Par moment, on a un peu fait n’importe quoi ! »

C’est derniers jours au domaine de Luchin, le coach lillois a donc axé ses séances sur le travail défensif. D’autant que la dernière rencontre amicale face à Brest (1-2) lui a montré de sérieuses lacunes dans ce secteur de jeu. « Par moment, on a un peu fait n’importe quoi. Mais c’est normal », a néanmoins relativisé Christophe Galtier. « Nous n’avions pas joué ensemble depuis le mois de mars. On a donc beaucoup travaillé aux entraînements et sur des vidéos pour rappeler les fondamentaux. »

En joueur d’expérience, José Fonte a martelé le même discours : « Nous devons avoir l’état d’esprit d’une équipe difficile à battre ». Pour le taulier lillois, il va aussi falloir s’habituer à un nouveau complice en défense centrale. « J’avais une très bonne relation avec Gabriel », reconnait José Fonte. Mais le défenseur brésilien (22 ans) est sur le point de rejoindre le club d’Arsenal. Cette saison, Fonte sera donc associé au jeune néerlandais Sven Botman (20 ans), débarqué il y a quinze jours en provenance de l’Ajax Amsterdam. « Un nouveau partenaire nécessite du temps pour bien se connaître », reconnaît encore José Fonte. « Il faut discuter et bien lui expliquer comment on fait les choses sur le terrain. Il faut du temps pour créer une complicité. »

« J’avais une très bonne relation avec Gabriel »

Une chose est sûre ! Les deux joueurs parlent Anglais. « Ca accélère les choses », concède José Fonte. A ce poste, Christophe Galtier pourra aussi compter sur le jeune Tiaga Djalo (20 ans) qui avait fait une très pige en début de saison dernière avant d’être puni par son coach pour une réaction de mauvaise humeur. Cela dit, José Fonte le reconnaît lui-même : « Luis Campos cherche un quatrième défenseur central ». Car avec l’Europa Ligue et un championnat extrêmement resserré pour cause de crise sanitaire, le LOSC aura un agenda bien rempli. La nouvelle défense lilloise sera-t-elle vite opérationnelle ? Début de réponse samedi avec la réception de Rennes, troisième du dernier championnat, et qui sera encore un sérieux client cette saison…