LOSC : le gardien Mike Maignan rejoint officiellement l'AC Milan

Après plusieurs jours de spéculations, c'est désormais officiel. Le gardien lillois Mike Maignan va quitter le LOSC pour l'AC Milan. Les deux clubs ont trouvé un accord pour ce transfert, et le tout jeune champion de France va s'engager avec les Rossoneri pour une durée de cinq ans, dès l'ouverrute officielle du marché des transferts italiens.

à lire aussi LOSC : le gardien Mike Maignan proche du Milan AC

L'international français, âgé de 25 ans, était très courtisé après une saison exceptionnelle. Avec 21 "clean sheets", il est l'un des meilleurs gardiens de cette saison de Ligue 1 et s'est affirmé comme l'un des artisans du titre. Dans le vestiaire et sur le terrain, on l'a souvent entendu donné de la voix pour motiver ses partenaires.

Un transfert à 15 millions d'euros

Après 180 matchs sous le maillot lillois, il devra succéder à Gianluigi Donnarumma dans les cages de l'AC Milan, qui a officialisé son départ hier mecredi. Il revêtira le numéro 16, et retrouvera peut-être ses anciens partenaires en Ligue des Champions. Les rossoneri ont terminé deuxième de Serie A et sont aussi qualifié pour la compétiton européenne.

à lire aussi Christophe Galtier annonce son départ du LOSC

Touché de plein fouet par la crise du Covid et des droits télé, le LOSC a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Il devrait toucher pour ce transfert un montant avoisinnant les 15 millions d'euros selon la presse italienne.