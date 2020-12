LOSC : Les confidences de Jonathan David

Le LOSC a attendu le moment idéal pour exposer son jeune attaquant canadien. Pas question de l'envoyer en conférence de presse durant cette période sans le moindre but inscrit ( 13 rencontres au total) , période qui s'est conclue face à Lorient le 22 novembre dernier. Ce but a permis de faire redescendre la pression .

Sans Jonathan David dans son onze de départ, le LOSC ne gagne pas.

Jonathan David a aussi montré de belles choses collectivement. Son altruisme lui a notamment permis d'enchaîner 4 titularisations en Ligue Europe, alors qu'il n'a débuté qu'un ses des 5 derniers matches du LOSC en L1. Le service communication du club a donc décidé que le moment était venu de lancer le jeune avant-centre dans l'arène médiatique. Extraits de cet échange qui aura durer une quinzaine de minute à la veille de retrouver le Sparta Prague.

Doute et soulagement

"Je n'ai pas douté avant ce but face à Lorient. C'est vrai, j'avais envie de marquer à chaque match. Je savais que j'avais cette capacité de le faire. J'attendais ce moment, et quand j'y suis parvenu j'étais très content. Ce fut une période compliquée mais je me disais qu'il fallait continuer à travailler. Je suis resté positif et confiant."

La famille "LOSC"

"Mes coéquipiers ont toujours été là pour m'aider. Leur joie et leurs mots de félicitation au moment de mon but montrent une belle image de l'équipe. On est tous soudés, on se soutient. Ces moments de partage m'ont rendu heureux."

5 moment clés du début de saison de J.David