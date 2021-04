LOSC - OGC Nice : les Aiglons arbitres de la course au titre

Au match aller, Hassane Kamara et les Aiglons avaient tenu tête aux Lillois (1-1) à l'Allianz Riviera/

"On n'a pas envie que Monaco soit champion, c'est une certitude". A peine le match terminé face à Montpellier (3-1) que Morgan Schneiderlin se tournait vers la suite. Car oui, le Gym va être un acteur majeur de la course au titre sur ces quatre dernières journées. A commencer par ce déplacement à Lille ce samedi.

Un costume d'arbitre "excitant" mais inconfortable

Leader de Ligue 1, le LOSC sera sacré champion pour la première fois depuis dix ans s'il remporte ses quatre derniers matchs. C'est mathématique. Alors que derrière, Monaco, meilleure équipe de France en 2021, a besoin d'un faux pas des Dogues pour soulever le trophée, quatre ans après celui remporté par la bande à M'Bappé. Alors qu'ils affrontent Lyon dimanche, les Monégasques seront donc des supporters acharnés des Aiglons samedi soir.

L'inverse ne sera pas vrai sur la fin de saison. On l'a compris. Porteur du brassard de capitaine face aux Héraultais, Morgan Schneiderlin a bien compris qu'un titre du voisin monégasque viendrait ajouter de la rancœur à la déception d'une saison déjà compliquée, chez les supporters du Gym.

"Morgan a joué à Manchester United, vous croyez qu'il avait envie que City soit champion," l'a défendu Jean-Clair Todibo cette semaine en conférence de presse, qui a préféré lui une communication plus lisse, concernant ce rôle d'arbitre. "Moi je ne regarde pas les matchs de Monaco. Je suis juste concentré sur nos matchs."

On sera obligé de jouer à fond

Voilà le dilemme pour les Aiglons. S'ils volent quelques points dans la gamelle des Dogues, ils ouvrent la porte à l'équipe du Rocher. Mais pas question d'y aller en demi-teinte prévient Adrian Ursea. "C'est très excitant ce rôle d'arbitre. On va se frotter aux meilleures équipes. Et on sera obligé de jouer à fond, pas comme à Dijon."

A cinq derrière ?

Pour contrecarrer les Dogues, Adrian Ursea pourrait ressortir la défense à 5. Elle a en tout cas été testée cette semaine à l'entraînement avec Nsoki aligné aux côtés de Todibo et Saliba. Ce serait une surprise alors que le Gym reste sur une victoire convaincante face à Montpellier. Gouiri, Thuram et Myziane toujours absents, Ursea pourrait donc aligner pour la première fois depuis sa prise de fonction, la même équipe deux journées d'affilée.

Lille - OGC Nice : avant-match à partir de 20h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 21h.