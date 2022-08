LOSC : Olivier Létang dénonce le "comportement inacceptable" de son attaquant Mohamed Bayo

Il vient de s'engager au LOSC pour quatre ans et le voilà déjà écarté pour raisons disciplinaires. Mohamed Bayo ne figure pas ce dimanche soir dans le groupe lillois lors de la réception du PSG en troisième journée de Ligue 1, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord. Avant le coup d'envoi, le président lillois a réagi sur Prime Video au sujet de cette mise à l'écart.

"Il faut une forte discipline" pour performer

"C'est un manque de respect vis-à-vis du club, de ses partenaires, du staff technique et aussi de nos supporters [...] Un comportement inacceptable !", a expliqué Olivier Létang. Ce samedi soir, à la veille du match, Mohamed Bayo s'est autorisé une sortie dans un bar lillois. Plusieurs photos de cette virée nocturne ont été postées sur les réseaux sociaux par des supporters des Dogues. Le joueur a publié un tweet avant de le supprimer.

Le président du LOSC a voulu montrer l'exemple : "Le plus important c'est qu'un club soit fort : un club fort, ce sont des valeurs. Si vous devez performer, il faut une forte discipline." Mohamed Bayo arrive de Clermont, où son ancien entraineur, Claude Robin, avait alors déclaré que le joueur devra faire attention à son hygiène.

"Tout le monde peut faire une erreur, pas deux !"

L'attaquant a été condamné à 2 mois de prison avec sursis en avril dernier pour conduite en état d'ivresse et blessure involontaire. En octobre 2021 il avait accroché une voiture avant de fuir. "Il faut lui laisser du temps, il change d'univers après avoir été à Dunkerque et Clermont, on savait qu'il fallait lui laisser du temps. Quand Jonathan David est arrivé au LOSC, il a mis cinq mois avant de performer." Olivier Létang a confirmé que des discussions débuteront dès lundi matin en interne. "Comme je le dis toujours, tout le monde peut faire une erreur, pas deux !"