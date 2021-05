LOSC : Plus de 5000 supporters à Lesquin pour accompagner les joueurs lillois

Ils était plus de 5000 réunis aux abords de l’aéroport de Lesquin. Pourtant le LOSC avait réservé une mauvaise surprise à ses fans, en changeant le parcours du bus seulement 2 petites heures avant ces retrouvailles programmées à 17H.

Pour beaucoup il a alors fallu quitter au plus vite le stade Pierre Mauroy pour se rendre sur le Parking P1 de l’aéroport lillois. ET comme lors des précédentes semaines les joueurs, bien installés en première loge dans leur bus, ont pu profiter de ce spectacle incroyable, mêlant chants, maillots rouge et bleus, fumigènes et pétards, avant de s’envoler pour Angers. Favoris des supporter, bien entendu, le Turc Burak Yilmaz.

Des supporters qui n’espère qu’une seule chose désormais: Vibrer ce dimanche soir et avoir l’occasion de revenir dans moins de 48 heures envahir une nouvelle fois l’aéroport de Lesquin.

Folle ambiance à Lesquin samedi Copier