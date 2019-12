LOSC : saison terminée pour Yusuf Yazici

Lille, France

67ème minute du match contre Monaco (défaite 5-1 du LOSC), Yusuf Yazici sort du terrain, remplacé par Loïc Rémy, à la suite d'une torsion au genou droit provoquée par un contact avec le Monégasque Ruben Aguilar.

A l'issue du match, Christophe Galtier exprimait son inquiétude sur la gravité de la blessure de l'international turc. Le verdict, tombé aujourd'hui, est sans appel : Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, fin de saison pour le milieu offensif de 22 ans, arrivé cet été au LOSC pour 16,5 millions d'euros.

Après une première partie de saison difficile (9 titularisations seulement en 19 matchs de Ligue 1, 1 but et 4 passes décisives), Yusuf Yazici va donc manquer la deuxième moitié du championnat et devra également faire une croix sur sa participation à l'Euro, qui aura lieu au mois de juin 2020, avec la Turquie.