LOSC - Stade Rennais : "On sait que ça va être très compliqué" prévient Damien Da Silva

Une première rencontre officielle depuis cinq mois et demi, et déjà, un adversaire de taille pour le Stade Rennais en Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan affrontent Lille au Stade Pierre Mauroy à 21h. Un adversaire qui avait terminé à un point des Rouge et Noir avant l'arrêt des compétitions en mars. Forcément un adversaire pour les places européennes cette saison ? Oui pour Damien Da Silva : "C'est sûr qu'eux ils seront là. C'est une très belle équipe. On verra si on sera en concurrence avec eux. En tout cas c'est notre but."

Cet été Lille a perdu ses deux attaquants Victor Osimhen et Loïc Rémy, remplacés par la recrue la plus chère de l'histoire du club (27M€), le canadien Jonathan David, et le turc Burak Yilmaz.

"Ca reste un gros de notre championnat, on va là bas en sachant que ça va être très compliqué, mais on va tout faire pour revenir avec un résultat. On sait que contre cette équipe là on a plutôt intérêt à être costauds défensivement, à être bien en bloc. C'est une équipe qui a beaucoup d'atouts offensifs, et qui va très vite vers l'avant" détaille le capitaine rennais.

Pour autant le Stade Rennais ne vient pas en victime expiatoire, loin de là : "On aura aussi notre mot à dire. J'espère aussi que ce sera un match très engagé à ce niveau-là."

Le Stade Rennais privé de James Léa-Siliki et Gerzino Nyamsi, un cas de Covid dépisté dans le groupe

Les Rennais seront privés de Léa-Siliki et Nyamsi ce samedi, tous deux blessés. Damien Da Silva devrait donc être associé à Nayef Aguerd en défense centrale, comme à Nice. Le 4-3-3 utilisé pendant toute la préparation devrait également être reconduit.

Ce vendredi soir, le Stade Rennais annonce qu’un cas de Covid a été détecté dans l’effectif. L’identité du joueur concerné n’a pas été dévoilée. Selon le club, suite à des tests effectués ce vendredi, aucun autre joueur n’a été testé positif.