Lucas Chevalier objectifs Bleuets et LOSC

Lucas Chevalier a été appelé en sélection espoir après la blessure d'Illan Meslier. C'est la première qu'il se retrouve ainsi intégré au groupe des Bleuets. La chance, du portier de Valenciennes c'est de pouvoir participer à ces 2 rencontres à domicile. A Calais, Lucas Chevalier est le local de l'étape : "On loge dans un hôtel qui se situe à Coquelles. Coquelles, c'est là où il y a le club où j'ai commencé, où j'ai fait mes débuts. C'est aussi la ville où mes parents vivent encore. Donc, quand je rentre voir mes parents, je rentre à Coquelles. Limite, je vais aller dormir chez mes parents le soir. Mais voilà, c'est assez marrant au final. Parce que le stade de l'épopée, je le connais bien. J'y suis allé de nombreuses fois. Mon frère joue dans l'équipe du Grand Calais donc j'ai l'habitude aussi d'aller au stade. Les gens me connaissent à Calais, c'est vrai. C'est symbolique.

Merci au club de Valenciennes

Lucas Chevalier doit cette convocation à ses performances intéressantes sous le maillot de Valenciennes où il est prêté par le LOSC jusqu'en fin de saison. "Je veux remercier déjà les dirigeants de Valenciennes parce qu'ils m'ont laissé ma chance. C'est la saison que j'attendais. Je n'ai même pas eu besoin de déménager. Je continue de voir mes amis à Lille. Mais j'ai faim. J'adore notre groupe. On est en difficulté mais je pense que la victoire à Dunkerque va faire du bien à tout le monde. On s'éloigne de la zone rouge. Pour moi, c'est bien de débuter dans la difficulté, c'est mieux que d'être dans le confort. Je suis super content que ça se passe comme ça."

les Bleus et la L2 : Une passerelle idéale vers le LOSC ?

Les performances de Lucas Chevalier en L2 ne laissent pas indifférents de nombreux supporters lillois, nostalgiques de la période Maignan et déçu par Grbic et Jardim. Pour ces derniers, Lucas Chevalier est aujourd'hui le digne successeur de l'international français. Ils aimeraient le voir devenir le numéro un des Dogues dès l'été prochain. Des marques de sympathie qui touchent l'intéressé : "Je suis très sollicité par les supporters. Ca fait chaud au coeur mais ça peut vite monter à la tête. Mais aujourd'hui ma priorité c'est de terminer ma saison. C'est sûr que la situation des gardiens à Lille c'est quelque chose de favorable pour moi. S'ils avaient été exceptionnels, je ne crois pas que l'on parlerait autant de moi pour garder le but de Lille la saison prochaine. Mais ce n'est pas moi qui décide c'est le club. Ce que je sais c'est que j'espère un jour jouer pour mon club. Dans un an, dans deux ans, peu importe. Mais aujourd'hui j'ai gagné du crédit. Je ne dis pas que j'ai le niveau pour être titulaire au LOSC mais j'ambitionne de tout faire pour le devenir. "