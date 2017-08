Lucas Deaux (Guingamp) : "je pense que le PSG a fait une affaire en prenant Neymar à 222 millions d'euros"

Les Guingampais ont souffert dimanche soir au Roudourou face au Brésilien Neymar. 1 but, 1 passe décisive et nombre de gestes techniques et d'accélération, il a fallu cavaler pour tenter de l'arrêter.

Le PSG version Neymar c'est le milieu guingampais Lucas Deaux qui en parle le mieux:

Pffff... Ils sont forts... C'est chaud... Vraiment... Et je pense qu'ils sont même pas à 100%...

Lucas Deaux qui valide la stratégie financière des Qataris qui ont explosé le montant record pour le transfert d'un joueur de football:

Je pense qu'ils ont fait une affaire en le prenant à 222 millions d'euros... Vraiment... Pbbbk ( bruit de bouche admiratif ). J'ai pas de mots, franchement, c'est chaud...

Le milieu des rouges et noirs a subi une partie de la palette technique du Brésilien, notamment en se prenant un petit pont, mais il n'en garde pas rancune :

Après je lui en ai mis une, il est tombé. Retour à l'envoyeur. Mais ça, c'est des détails. Même si on prend des petits ponts, des buts, pffffk (nouveau bruit de bouche admiratif) . Franchement chapeau à Paris d'avoir réussi à le ramener dans notre championnat parce que, pour un joueur comme moi, et d'autres je pense dans les championnat [...] c'est un plaisir d'évoluer contre des joueurs comme ça. A défaut de jouer avec eux, on joue contre eux.

Lucas Deaux qui redoute de passer une mauvaise nuit après avoir couru tout le match derrière les joueurs parisiens: