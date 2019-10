Nîmes craque malheureusement au tout dernier moment contre Amiens, match nul logique (1-1)

Nîmes, France

Avec beaucoup d'absences au coup d'envoi (Deaux et Miguel suspendus, Ferhat, Depres, Bernardoni et Stojanovski blessés), le Nîmes Olympique forcement amoindri et rajeuni peut nourrir des regrets contre Amiens même si sur l'ensemble de la rencontre, le match nul est complètement logique. Au début du match, 8 joueurs sur les 11 étaient formés du coté de la Bastide !

Double première pour les Crocodiles

Pablo Martinez, formé au NO et arrivé dans son club formateur le 25 juin dernier vient de débloquer son compteur but ! Sur un corner de Romain Philippoteaux tiré de la droite, l'ancien Uzétien reprend du plat du pied droit au niveau du point de penalty et fait trembler les filets amiénois juste avant la pause (1-0, 41e). C'est la première fois cette saison que Nîmes marque sur un corner, enfin !

Une performance de haute facture pour Lucas Dias

En l'absence de Paul Bernardoni, blessé, le jeune gardien de 20 ans a réussi sa première titularisation à la maison en Ligue 1. Malheureusement il s'incline sur la dernière occasion du match, sur un corner, le latéral droit Calabresi profite de près pour marquer en pivot du droit (1-1, 90+5e). Mis à part ce but qui fait évidemment mal, Lucas Dias a réalisé des prouesses comme sur cette sortie au pied devant Guirassy en dehors de sa surface (0-0, 7e). Dias réalise ensuite l’arrêt parfait sur une lourde frappe cadrée de ce même Guirassy (0-0, 27e). En seconde période, le jeune gardien nîmois est même sauvé par son poteau sur une très belle reprise de volée de Mendoza (1-0, 56e). Au-delà de ses arrêts, il a été très bon sur ses sorties aériennes et rassurant sur les corners adverses. Paul Bernardoni s'est arrêté au micro de France Bleu Gard lozere en fin de match et n'est pas surpris de la prestation de son coéquipier : "Lucas a fait un match extraordinaire, une première à domicile comme ça c'est génial ! Il a très bien préparé sa semaine, il ne s'est pas mis la pression. Il doit enchaîner les matchs, il va le faire pendant mon absence, c'est le plus important pour ce poste si particulier."

La VAR du côté des Nîmois

Nîmes, quasiment sur toute la rencontre, a souffert et sur un tacle de Martinez, Mendoza s'écroule dans la surface. Un penalty semble logique mais le VAR ne contredit pas la décision initiale du très bon Jeremy Stinat qui n'avait pas sifflé (1-0, 78e). VAR, acte 2 : Sur un centre de Diabaté venu de la droite, Briançon touche le ballon du coude dans sa surface. L'arbitre siffle penalty mais il se ravise après consultation de l'arbitrage vidéo (1-0, 90+2e). On se dit que rien ne peut arriver sur ce match aux Crocos, malheureusement si avec ce dernier corner fatal. Le Nîmes Olympique obtient son dixième point de la saison.

Prochaine rencontre des Nîmois ce sera à Reims le samedi 26 octobre à 20h au stade Auguste-Delaune pour la 11e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.