Tennis: Lucas Pouille doit déclarer forfait pour Roland-Garros

Lucas Pouille a pourtant tout tenté. Mais il n'aura pas réussi à remporter ce contre-la-montre. Insuffisamment remis d'une opération au coude droit, qui a été effectuée en juillet dernier et qui l'avait déjà fait manquer l'US Open cet été, il a dû se résoudre à faire l'impasse sur le Grand Chelem parisien. Le grand-synthois, gêné depuis maintenant plus d'un an par cette douleur, n'a disputé qu'un seul match sur le circuit ATP en 2020.