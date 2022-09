OGC Nice - Cologne : "Il faut rester positif" pour Lucien Favre

Moribond en championnat, le Gym peut redresser la tête et s'offrir une parenthèse joyeuse avec le début ce jeudi de la phase de groupe d'Europa Conference League. Cologne et ses milliers de supporters débarquent sur la Côte d'Azur pour un premier affrontement entre les deux têtes d'affiche de ce groupe D. Pour Lucien Favre, Cologne "n'est pas favori" mais les Allemands "font un bon début de saison avec des ailiers et des attaquants très dangereux. Le niveau de la Bundesliga est très relevé."

Bulka ou Schmeichel ?

Leurs supporters également. Tout le virage nord de l'Allianz Riviera est réservé aux supporters des "Boucs", surnom du FC Cologne. "Bravo à eux," applaudit Andy Delort, l'attaquant du Gym, qui espère malgré tout une ambiance rouge et noire. "J'espère que le public niçois criera plus fort qu'eux. On n'a pas les résultats qu'on espérait mais nos supporters méritent mieux. On a envie de retrouver de la joie."

Ramsey blessé trois semaines

Ce début de saison à l'envers en Ligue 1 (16e avec 5 points) ne doit pas peser sur le moral des Aiglons. "Il faut rester positif," demande Favre. "C'est à nous de faire tourner les choses et à personne d'autre. L'objectif c'est de finir dans les deux premiers du groupe." Avec quelle équipe ? L'arrivée de Barkley dimanche n'offre pas de nouvelle solution au Suisse puisque l'Anglais n'est pas qualifié. Et Aaron Ramsey est déjà blessé. "Aaron sera absent trois semaines. Il s'est blessé aux ischios dimanche face à Monaco. Pour Youcef Atal c'est moins grave mais il ne sera pas là non plus contre Cologne." Questionné enfin sur la rotation possible entre Schmeichel et Bulka, Favre a laissé la porte ouverte. "Oui c'est possible. On verra".