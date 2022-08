Lucien Favre : "Je ne suis pas du tout agacé"

Devant les micros, l'entraîneur de l'OGC Nice garde le même sourire et ne dévie pas de son discours. Sur le match face à Tel Aviv, une semaine après avoir dit après la défaite du match aller "on va le faire", Lucien Favre a répété ce mercredi son optimisme. "Oui toujours très confiant, ça n’a pas changé. C’est mon intuition. Là-bas on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d’occasions. On a été meilleur chez eux et on devra répéter cette performance. On veut vraiment passer."

Il faut réagir en équipe

Un match couperet qui pourrait déjà dessiner une une grande partie de la saison rouge et noire. "Bien sûr on joue très gros, on veut se qualifier, c’est normal c’est l’Europa Conference League. On veut la jouer. On va essayer de marquer vite oui mais je ne peux pas vous dire comment on va jouer." Toujours privé de victoire après deux semaines de compétition, le Gym est encore en rodage et semble même régresser. "Il faut une réelle prise de conscience. Il faut qu’on fasse plus tous ensemble. Je n’ai pas tapé du poing sur la table mais on doit avoir une réflexion. Il faut réagir en équipe."

Très dur de recruter des bons joueurs

Sans hausser le ton, comme sur le mercato, qui tarde toujours à apporter au Suisse les éléments qu'il attend. "Je ne suis pas du tout agacé. Le mercato je le sais est très difficile. Il dure jusqu’à fin août. Je n’ai pas de problème avec ça. On attend plusieurs joueurs. Mais ce n’est pas facile. Ce qui est dur c’est de prendre des bons joueurs. Quand ils ont le choix ils ne viennent pas chez nous." Une fin de mercato qui peut aussi dépendre de la qualification ou non en Europa Conférence League. Pour renverser le Maccabi le Gym sera encore privé de deux joueurs. Hicham Boudaoui qui souffre toujours du dos et Kasper Dolberg qui soigne son épaule. "Je ne peux pas vous dire quand ils reviendront. C'est long. Chacun travaille de son côté."