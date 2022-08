Lucien Favre : le 100 rouge et noir

L'OGC Nice lance sa saison de Ligue 1 ce dimanche à Toulouse (13h). Sur son banc, Lucien Favre fêtera sa centième apparition avec le costume d'entraîneur des Aiglons. Le Suisse renoue le fil de son histoire rouge et noire et espère démarrer du bon pied dans la ville rose.

C'était écrit. Le compteur ne pouvait pas rester bloquer à 99. De retour cet été sur la Côte d'Azur, quatre ans après son départ au Borussia Dortmund, Lucien Favre passera le mur du cent ce dimanche à Toulouse. Centième apparition sur le banc rouge et noir, dans la ville rose, où le technicien suisse a évolué comme joueur. "C'est vrai que ça fait bizarre ! Je ne connaissais pas ce chiffre rond mais je suis très content de reprendre." Pas très loquace pour évoquer ses sentiments, le technicien suisse s'est montré plus disert vendredi pour rembobiner son été. "On a énormément travaillé, enchaîné des longues séances où on a travaillé tous les aspects du jeu. Mais les joueurs ont adhéré et ont tout donné à l'entraînement".

Faire évoluer le projet vers plus de plaisir

Une minutie d'horloger suisse qui avait porté ses fruits lors de son premier passage avec ce podium en 2017 et surtout ce jeu chatoyant. C'est pour ramener ce plaisir et cette identité de jeu que le président Jean-Pierre Rivère a milité pour le retour de "Lulu" à la maison. "On veut faire évoluer le projet vers plus de plaisir. Que les supporters soient fiers de leur équipe et que les gens reconnaissent au premier regard l'OGC Nice, pas que pour les couleurs du maillot, mais aussi par une identité de jeu très marquée."

Bulka ou Schmeichel dans le but ?

Il faudra sans doute attendre un peu avant de (re)voir le Gym made in Favre, même si le mercato chaud cette semaine avec ce quatre à la suite permet au technicien suisse d'avoir des profils pour s'insérer dans son schéma. Beka Beka à la récupération, Ramsey comme relais, en attendant peut-être Marcus Thuram ou Francis Amuzu en attaque, les Aiglons se sont remplumés et on est impatient de voir les premiers pas de ces recrues présentées vendredi. Reste à savoir par exemple qui de Bulka ou Schmeichel débutera dans le but rouge et noir. Vendredi Favre a refusé de trancher. En tout cas les cinq recrues de l'été sont déjà dans le groupe pour se rendre en Haute-Garonne. Le Suisse sera simplement privé de Daniliuc (suspendu) et de Dolberg (blessé). Schneiderlin, Da Cunha ou Trouillet n'ont pas été retenus.

Les supporters du Gym encadrés

Pour ce premier déplacement de la saison, les supporters de l'OGC Nice sont autorisés à prendre place dans le parcage visiteur du Stadium. Mais ils seront très encadrés et devront absolument être munis de leur billet au point de rendez-vous fixé. Le match est classé à risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.