Lucien Favre retrouve la Côte d'Azur avec Dortmund

Nice, France

Six mois après son départ pour l'Allemagne, Lucien Favre est de retour sur la Côte d'Azur. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice (2016-2018) affronte l'AS Monaco ce mardi soir en Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. Leader du championnat allemand, le club de la Ruhr est assuré de poursuivre l'aventure en coupe d'Europe (à la différence des Monégasques, déjà éliminés). Le BVB est actuellement deuxième de son groupe derrière l'Atlético de Madrid.

Ce match en Principauté est donc l'occasion pour l'entraîneur suisse de retrouver Nice et sa région. "J'était très content d'atterrir de nouveau à Nice, a assuré Lucien Favre lors de la conférence de presse de veille de match. Le panorama est magnifique : la mer, les montagnes enneigées... On se sent bien ici. Je me réjouis de revenir et de revoir du monde avec qui j'ai travaillé pendant deux ans."

Une vraie cote d'amour

Car le technicien helvète a laissé de bons souvenirs dans la capitale azuréenne. Il jouit toujours d'une vraie cote d'amour auprès du public niçois et de ses dirigeants. Même si la relation a parfois été compliquée, voir tumultueuse avec l'état-major de l'OGC Nice. Mais Lucien Favre reste l'entraîneur qui a permit au Gym de se hisser sur le podium : 3e de Ligue 1 (2017), le meilleur classement du club depuis 1976. Il est aussi celui qui a permit à Mario Balotelli de réaliser les deux meilleurs saisons de sa carrière. La huitième place de la saison dernière ternie à peine l'image de Favre auprès des fans et suiveurs de l'OGCN.

Lucien Favre donnant des consigne à l'attaquant de l'OGC Nice, Mario Balotelli © Maxppp - .

"Je me réjouis de rejouer contre Monaco au Louis II" - Lucien Favre

Quitter la Côte d'Azur n'a pas été facile pour le Suisse qui s'est plus que plu dans les Alpes-Maritimes. Mais le Borussia Dortmund ne se refuse pas. A 60 ans (il a eu 61 ans en novembre dernier), le prédécesseur de Patrick Vieira sur le banc du Gym n'a pas laissé l'opportunité passer une deuxième fois (les dirigeants de l'OGC Nice avait bloqué son départ à l'issue de sa première saison réussie). Lucien Favre cartonne en Bundesliga. Le BVB est leader du championnat allemand, et est assuré d'être en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Ce déplacement à Monaco n'aura donc pas d'incidence. Mais l'entraîneur du club de la Ruhr est content de se retrouver à nouveau en Principauté : "Je me réjouis de rejouer contre Monaco, ici, au stade Louis II." Pourtant, Favre n'y a jamais gagné avec l'OGC Nice. Une défaite (3-0) lors de la saison 2016/2017 et un nul (2-2) la saison passée. Mais il a aussi trouvé les clés pour écraser l'ASM 4-0 à deux reprises, mais c'était à l'Allianz Riviera.