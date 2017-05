Ludovic Giuly : " On est là pour donner de la joie aux gens "

Le 17 juin prochain, l'Allianz Riviera accueillera le match France - Italie des Légendes. Une rencontre caritative organisée au profit des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. L'azuréen Ludovic Giuly participera à ce match pour "donner du plaisir aux gens" touchés par l'attentat.

Ancien joueur de l'équipe de France et de l'AS Monaco notamment, Ludovic Giuly participera au match caritatif France - Italie des Légendes le samedi 17 juin prochain à l'Allianz Riviera (20h45). Une rencontre de prestige avec d'anciens grands noms du foot français et italiens... notamment les Bleus champions du monde 98.

Giuly vit sur la Côte d'Azur près de Cannes et avait prévu de se rendre au feu d'artifice sur la promenade des Anglais le 14 juillet dernier.

"J'ai été touché par ce drame et on sera solidaire pour la ville de Nice et les victimes de l'attentat lors de ce match de football. "