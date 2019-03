"On lui en veut", Malang Sarr tacle Mario Balotelli

Nice, France

Sans surprise, la conférence de presse d'avant-match de l'OGC Nice a beaucoup tourné autour d'un homme. Les Aiglons retrouveront Mario Balotelli dimanche au Vélodrome pour l'affiche de la 28e journée de Ligue 1 face à Marseille. L'attaquant a quitté le maillot rouge et noir au mercato hivernal. Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, l'Italien a retrouvé le chemin des filets.

"On lui en veut, c'est sûr", lâche Malang Sarr. Le jeune niçois ne digère pas le comportement du buteur en début de saison au Gym. "Quand il y a un élément comme ça, qui se met tout seul à part, qui décide de ne pas s'intégrer et ne pas être dans le projet de l'équipe, c'est gênant"

Ça reste un ancien coéquipier ! Malang Sarr ne parle plus d'un ami au sujet de Mario Balotelli

Sur ses 10 matchs de début de saison avec le Gym, Mario Balotelli n'a mis aucun but. Il en est à quatre en six rencontres sous les couleurs marseillaises. "Ça lui tient à cœur de faire des belles performances quand il arrive quelque part", explique Malang Sarr, avant de tenter de clore le sujet. "Il n'est plus à l'OGC Nice, ce qu'il fait me laisse indifférent".

Dante plus mesuré

Si le jeune défenseur de 20 ans a dû mal à garder un regard bienveillant sur son ancien coéquipier, Dante est plus souriant quand il parle de l'Italien. "C'est un joueur qui reste imprévisible, il peut marquer des buts de 30 mètres. Il va falloir rester vigilant et faire un très gros match défensivement", précise le capitaine niçois.

Dante et Mario Balotelli sont restés amis. Le pilier de la défense niçoise sait aussi que pendant 90 minutes, l'amitié restera gentiment en dehors de la pelouse.

Ce choc entre Marseille et Nice est à vivre en direct sur France Bleu Azur dès 20h45 dimanche, coup d'envoi à 21h.