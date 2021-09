Luigi Mulazzi (Amiens SC): "On a rééquilibré l'équipe de manière intelligente"

Après le recrutement la semaine dernière du défenseur croate Mateo Pavlovic, et des milieux offensifs Kader Bamba et Matthieu Dossevi, l'Amiens SC a continué de se renforcer avec la signature pour trois ans de l'ancien grenoblois Jessy Benet. De quoi satisfaire le vice-président Luigi Mulazzi bien décidé à voir son équipe (15e en Ligue 2) se relancer après un début de saison décevant.

Mulazzi: "Recruter des joueurs qui connaissent le championnat de France était indispensable"

Luigi Mulazzi, quel bilan dressez-vous du marché des transferts où l'Amiens SC s'est montré très actif ces derniers jours?

"Le plus important c'est la décision prise de renforcer cette équipe et de mieux l'équilibrer. C'est surtout cela qui a fait la différence. Il fallait prendre cette décision et on l'a prise avant la fin du mercato."

Après Pavlovic, Bamba, et Dossevi, l'arrivée de Jessy Benet montre à quel point le club a cette fois privilégié des joueurs qui connaissent le championnat de France...

"Je pense que c'est essentiel en Ligue 2. Philippe Hinschberger l'a d'ailleurs expliqué dans votre émission (NDLR: Le coach de l'ASC était l'invité de La Tribune sur France Bleu Picardie ce lundi 6 septembre). C'était indispensable. Avec un arrière central, deux excentrés, et ce milieu offensif, je trouve qu'on a rééquilibré l'équipe de manière intelligente."

On a vraiment envie de se bouger, pas question de se dire qu'on va terminer dans le ventre mou du championnat" - Luigi Mulazzi

Cela suffira t-il à redynamiser l'Amiens SC après ce début de saison laborieux (une victoire en six matches)?

"A partir du moment où vous mettez de la qualité dans un groupe, il doit s'améliorer et augmenter son rendement. J'espère bien qu'une nouvelle compétition va redémarrer à compter de samedi face à Rodez. Je l'espère fortement sinon on n'aurait pas pris ce style de décision. On a vraiment envie de se bouger! Pas question de se dire qu'on va terminer dans le ventre mou du championnat."

Vous restez donc ambitieux?

"Si on n'a pas d'ambitions au bout de six matches, ça ne sert à rien de démarrer un championnat. On a effectivement constaté qu'on n'était pas bien équilibré, je pense qu'on a apporté des solutions à un certain nombre de problèmes relevés par le staff, et j'espère bien voir plus d'ambitions à compter de samedi"

C'est maintenant aux joueurs de nous montrer qu'ils peuvent aller bien plus haut"

Selon vous votre équipe n'a plus d'excuses, elle est armée désormais pour décoller au classement?

"Oh vous savez... le football est tellement compliqué. Ce n'est pas le doute qui tue c'est la certitude. Je n'ai aucune certitude! Mais je trouve qu'on a fait les efforts nécessaires. C'est donc maintenant aux joueurs de nous montrer qu'ils ont la possibilité d'aller bien plus haut qu'à l'heure actuelle."

Samedi prochain, le 11 septembre, Amiens recevra Rodez à 19h à la Licorne lors de la 7e journée de Ligue 2. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie.