Luigi MULAZZI (Amiens SC): "Ce mercato n'était pas évident"

Luigi Mulazzi: "On va faire avec les joueurs dont on dispose, ils doivent se remettre dans le coup!"

Le marché des transferts s'est refermé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 octobre sans recrue supplémentaire pour l'Amiens SC. Le club picard, 17e de Ligue 2, espérait pourtant régénérer un secteur offensif beaucoup trop tendre depuis le début de la saison ( seulement deux buts inscrits en six journées de Ligue 2). Sur le point d'engager sous forme de prêt l'attaquant de Bâle Aldo Kalulu (ex-Lyon, Rennes, et Sochaux) présent à la Licorne après avoir passé sa visite médicale, l'Amiens SC a finalement renoncé à ce transfert. Le vice-président du club Luigi Mulazzi s'en explique.

Mulazzi: "On n'avait rien promis à Kalulu"

"J'imagine que Kalulu était déçu de ne pas pouvoir intégrer l'Amiens SC mais on ne lui avait rien promis non plus. Dans la politique actuelle du club, on lui avait bien précisé que son arrivée dépendait aussi d'un départ , en particulier celui de Chadrac Akolo (NDLR : vers l'Allemagne). Ce départ n'a pas eu lieu, on a donc choisi de ne pas recruter Kalulu en bon père de famille, en bon gestionnaire. Si il ne l'a pas compris, ou si il _a essayé de nous forcer la main_, évidemment qu'on n'a pas accepté. Il n'a jamais été conclu que sa présence à Amiens pour traiter sa venue valait embauche immédiate!"

Des types comme Mendoza, Konaté, et même Otéro formaient il n'y a pas si longtemps une ligne d'attaque de Ligue 1, ils doivent se remettre au boulot" - Luigi Mulazzi vice-président de l'Amiens SC

Alors que le président Bernard Joannin avait annoncé l'arrivée de trois joueurs, le club n'a finalement recruté personne faute d'avoir su dégraisser son effectif dans cette fin de mercato à l'exception du milieu de terrain sud-africain Bongani Zungu prêté aux Glasgow Rangers. "J'aurais préféré qu'on puisse ajuster l'effectif sur un ou deux postes" reconnaît Luigi Mulazzi. "Nous n'avons pas réussi à le faire. Je comprends la déception des supporters car on a toujours envie de faire venir les meilleurs joueurs. Mais une descente n'est pas une montée. Ce mercato n'était pas évident. On va donc faire _avec les joueurs dont on dispose_, qu'ils se remettent vite fait dans le coup. Vous savez, des types comme Mendoza, Konaté, et même Otéro formaient il n'y a pas si longtemps encore quasiment une ligne d'attaque de Ligue 1. Il faut être honnête, ils ne sont effectivement pas au niveau de cette époque là, mais ce ne sont pas que des noms, il va falloir qu'ils se remettent au boulot".

Tanchot futur coach ?

Concernant le poste d'entraîneur, libre depuis l'éviction de Luka Elsner le 28 septembre dernier, Luigi Mulazzi affirme que "la direction de l'Amiens SC est toujours en réflexion et le choix ne saurait tarder". Le coach adjoint Oswald Tanchot qui assure l'intérim avec Romain Poyet reste aujourd'hui la piste la plus sérieuse.