Ligue 2 - Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Faire 0-0 contre Sochaux c'est une performance!"

Après trois défaites d'affilée et une victoire à Guingamp, l'Amiens SC (15e) a décroché son premier match nul de la saison face à Sochaux (0-0) à la Licorne. Un résultat dont se contente le vice-président Luigi Mulazzi.

Luigi Mulazzi, ce match nul (0-0) contre Sochaux est-il pour vous un bon résultat?

"Je trouve que sortir un match nul 0-0 contre une excellente équipe de Sochaux qui nous était supérieure, c'est une performance! J'ai dit "chapeau!" aux gars."

Sentez-vous l'équipe en redressement?

"Oui selon moi elle est en redressement. On a resserré la défense c'est incontestable. Et si on attaque un peu moins c'est parce qu'on défend plus. Sochaux a eu deux ou trois grosses occasions, nous on en a la moitié d'une. Mais il fallait surtout ne pas perdre ce match et on ne l'a pas perdu. Je trouve que le staff a fait les efforts nécessaires pour redresser la situation en attendant l'arrivée de recrues pour améliorer l'ensemble."

Où en êtes-vous du recrutement?

"Des recrues vont arriver incessamment sous peu c'est une certitude, notamment un défenseur central. Et puis pour l'attaquant sénégalais Aliou Badji c'est bon, nous avons reçu son CIT (Certificat international de transfert). C'est officiel depuis ce soir (samedi 21 août). Avant ça ne l'était pas! Pour le reste on s'adaptera en fonction d'éventuels départs d'ici la fin du mercato le 31 août"

Prêté à l'ASC par le club égyptien d'Al Ahly Le Caire depuis début juillet, Aliou Badji sera donc enfin qualifié pour le prochain déplacement à Niort ce samedi 28 août. Match que manqueront le ghanéen Emmanuel Lomotey expulsé face à Sochaux, et l'attaquant Adama Diakhaby (cheville) forfait jusqu'à la prochaine trêve internationale de septembre. Adama Diakhaby qui, comme le congolais Chadrac Akolo, ne balaye pas l'idée d'un départ de l'Amiens SC avant la fin du mercato le 31 août.