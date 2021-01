Luigi MULAZZI (Amiens SC): "Jouer la Coupe de France est une aberration!"

La Coupe de France fait grincer des dents à l'Amiens SC. Au coeur d'un mois de janvier déjà très chargé avec cinq matchs de championnat au programme, le club amiénois va devoir disputer en pleine semaine un tour de Coupe de France réservé uniquement aux clubs de Ligue 2 le mercredi 20 janvier prochain, tirage au sort ce jeudi 7 janvier à 17h. Les clubs de Ligue 1 entreront en lice au tour suivant. Les clubs amateurs encore en lice devront eux jouer les 5e, 6e, 7e, 8e tour et 32e de finale sur un autre tableau. Amateurs et professionnels ne se retrouveront qu'en 16e de finale. Cette nouvelle formule mise en place par la fédération face aux contraintes de calendrier liées au coronavirus ne plaît pas du tout au vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi

Mulazzi: "Insensé et ridicule!"

"C'est le style de décision prise sur Paris sans demander l'avis de qui que ce soit!" peste Luigi Mulazzi. "Je trouve que c'est une aberration pure et simple de disputer cette saison la Coupe de France parce que ça ne sert strictement à rien. On joue à huis-clos, les joueurs sont fatigués, le coronavirus se balade partout, je trouve cela insensé et ridicule! Nous en rajouter dans un mois de janvier chargé en terme de championnat, ça me semble ahurissant!"

Ecoutez Luigi MULAZZI Copier

Mickaël Alphonse: "La solution aurait été d'enlever la Coupe de France cette saison"

Du côté des joueurs amiénois, on ne semble pas plus emballé même si le défenseur Mickaël Alphonse comprend que "les dotations sont parfois vitales pour certains petits clubs amateurs et qu'il faut respecter cela. Mais pour les clubs professionnels c'est un peu plus difficile parce que ça rajoute des matchs incroyables, c'est déjà dur à notre niveau alors pour les clubs de Ligue 1 qui jouent l'Europe je n'imagine même pas! Ça n'a pas trop de sens! La Coupe de France est tellement mythique qu'on n'a pas osé l'annuler alors que la solution aurait été de l'enlever cette saison."

L'Amiens SC et tous les autres clubs de ligue 2 connaîtront leur adversaire lors du tirage au sort prévu ce jeudi 7 janvier à 17h. Les matchs sont fixés au mercredi 20 janvier.