Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Les joueurs étaient cuits, il faut les excuser!"

Le septième match de l'Amiens SC en trois semaines était celui de trop ce week-end face à Guingamp (0-3) en Ligue 2. Même si elle n'explique pas à elle seule les largesses défensives de l'équipe sur les buts encaissés ni les maladresses en attaque malgré quelques bonnes occasions, la grande fatigue déjà présente trois jours plus tôt à Dunkerque (1-1) a quand même clairement pesé ce week-end face aux bretons selon le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi

Mulazzi: "Les joueurs sont morts, fatigués"

"Les joueurs sont morts, ils sont fatigués ! Sept matchs en trois semaines, soit un match tous les trois jours, on n’est pas habitué à ça, leur organisme non plus. Ce n’est pas une excuse en soi mais c’est une explication. Il faut excuser les joueurs, se prendre 3-0 à la maison je ne sais pas si c'est gravissime ou pas, mais là ils étaient cuits!"

Rien de grave finalement, l'Amiens (10e avec 45 points) avait déjà assuré son maintien en Ligue 2 lors de ce mois d'avril. "Heureusement qu’on a gagné des matches avant, sinon on serait dans la charrette" reconnaît Luigi Mulazzi. "Là on est sûr de rejouer en Ligue 2 dans tous les cas l’année prochaine. Mais je pense que le prochain match contre Niort sera totalement différent car les joueurs auront quelques jours de récupération".

L'année dernière lorsqu'on se bagarrait pour rester en Ligue1, on prétextait qu'on ne pouvait pas jouer à 22 équipes parce qu'il y aurait eu trop de matchs et là on nous fait jouer sept matchs en 21 jours! Soyons sérieux!" - Luigi Mulazzi

Ce réaménagement du calendrier suite à l'épidémie de Covid-19 qui a frappé le club amiénois fin mars, et la programmation de sept matchs en 21 jours - " Le régime du PSG" dixit Mulazzi - a cependant ravivé les rancoeurs du bouillant dirigeant amiénois un an après la rétrogradation administrative d'Amiens 19e de Ligue 1 au moment de l'arrêt des championnat provoquée par le coronavirus. "L'année dernière lorsqu'on se bagarrait pour rester en Ligue1, on prétextait qu'on ne pouvait pas jouer à 22 équipes parce qu'il y aurait eu trop de matchs et que les joueurs ne pouvaient pas jouer tous les trois jours, et là on nous fait jouer sept matchs en 21 jours! Soyons sérieux! Là en avril il n'y avait pas d'autres solutions mais ça veut bien dire qu'à un moment donné le critère du nombre de matchs n'a plus rien à voir!"

Vers une Ligue 1 à 18 clubs, quid de la Ligue 2?

La Ligue de Football Professionnel envisage pourtant de réduire la Ligue 1 de 20 à 18 clubs à partir de la saison 2022/2023. Pour Amiens ce serait vraiment un comble que la Ligue 2 passe alors de 20 à 22 clubs à ce moment là.

D'ici là les amiénois termineront leur saison face à Niort ce samedi 8 mai à la Licorne puis à Nancy le 15 mai.

