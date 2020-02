Luigi MULAZZI (Amiens SC):"Luka Elsner a toute la confiance du club mais elle n'est pas inépuisable non plus!"

Amiens, France

Alors que la situation sportive d'Amiens, 18e de Ligue 1, est de plus en plus alarmante (3 points sur 30 possibles, aucune victoire en trois mois, cinq points de retard sur le premier non-relégable), la colère des supporters est montée d'un cran après un triste match nul (0-0) contre Toulouse la lanterne rouge à la Licorne. Le coach Luka Elsner visé par une banderole et des chants réclamant sa démission conserve pour l'instant la confiance de ses dirigeants et du vice-président du club Luigi Mulazzi

Mulazzi: "On garde notre calme"

"C'est toujours facile de réclamer la démission des gens. Luka Elsner a toute la confiance du club à l'heure actuelle mais c'est vrai qu'elle n'est pas inépuisable non plus! Luka est un cadre supérieur du club qui a des obligations de résultats aussi. Mais au club on ne perd pas ses nerfs. Comptez sur moi et sur le président Bernard Joannin pour qu'on garde notre calme et qu'on essaie de diriger le bateau jusqu'à quai. Si la seule solution était de virer Luka Elsner pour qu'Amiens se sauve bien sûr qu'on le ferait, mais je n'en suis pas convaincu!"

"Les leviers sont en interne"

Pour Luigi Mulazzi, "les leviers sont à trouver en interne, c'est dans la tête des joueurs que ça se passe. On a finalement plus de difficultés que lors des deux premières années de Ligue 1 alors que je suis persuadé que l'équipe est supérieure, mais après il faut aussi savoir se lâcher. On va avoir des discussions honnêtes et droit dans les yeux avec les joueurs."

"La situation n'est pas désespérée"

" Face à Toulouse on s'était mis beaucoup de pression, les joueurs n'étaient pas à l'aise, on sortait d'un mercato un peu agité, le résultat (0-0) n'est pas positif c'est clair mais on n'a pas perdu et on reste 18e. Il faut qu'on reprenne un peu nos esprits, qu'on se lâche, quand je vois les joueurs aussi stressés j'ai envie de leur dire "Abandonnez vos kilos en trop dans la tête!" Mais moi j'ai encore confiance en cette équipe et je sens qu'elle peut bien faire. La situation n'est pas désespérée loin de là. Enchaîner à Lyon mercredi ? ça ne me fait pas plus peur que cela!"

Ecoutez Luigi MULAZZI Copier

Un calendrier pas rassurant

La situation de l'Amiens SC s'est d'autant plus compliquée ce week-end que ses grands rivaux dans la course au maintien ont gagné (Metz, Dijon, Nîmes). Amiens (18e) compte désormais cinq points de retard sur le premier non-relégable Dijon et un seul d'avance sur Nîmes 19e. Le tout avant un déplacement à Lyon ce mercredi 5 février et les réceptions de Monaco (8 février) et du Paris SG (15 février).

Toute l'actualité de l'Amiens SC sera bien sûr décortiquée dans l'émission La Tribune ce lundi 3 février de 18h10 à 19h sur France Bleu Picardie. Le président-délégué du District de la Somme Pascal Tranquille sera l'invité de Mathieu Dubrulle et ses polémistes Antoine Caux (JDA), Romain Péchon (le11amienois.fr), Jean-Louis Croci (France 3 Picardie) et Fabien Reinert (supporter historique "Amiens Pi ché toute" à la Licorne)