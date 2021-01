Luigi Mulazzi (Amiens SC): "Un match nul logique contre Le Havre"

Entre satisfaction de voir ses joueurs poursuivre une série de huit matchs sans défaite (4 victoires, 4 nuls) depuis le 1er décembre, et les regrets de ne pas avoir converti les deux grosses occasions en fin de match, le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi se contente du match nul (0-0) face au Havre lors de la 20e journée de Ligue 2.

Mulazzi: "On est meilleur à l'extérieur que chez nous"

"C'est un résultat complètement logique même si on a un petit regret avec le tir de Jason Papeau sur la barre (83e minute). Mais sur l'ensemble du match ce 0-0 est normal. La première mi-temps a été soporifique et la deuxième bien meilleure. Je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on est meilleur à l'extérieur que chez nous. Et sans public cela s'accentue. Et puis avec la neige, le froid, à huis-clos etc... c'était un "drôle" de match. Bref on prend ce point, on est toujours invaincu et allez hop! On continue! Mais les points qu'on a perdus contre Le Havre, il faudra les récupérer au Paris FC samedi prochain."

Coupe et championnat cette semaine

L'Amiens SC jouera deux matchs cette semaine : A Dunkerque en Coupe de France ce mardi 19 janvier (18h), puis au stade Charléty contre le Paris FC samedi 23 janvier (19h). Deux matchs à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie

