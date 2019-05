Luigi Mulazzi , vice président de l'Amiens SC : "il n'y a même pas à discutailler il faut gagner ce match ! "

Amiens, France

Pour le vice-président de l'Amiens SC Luigi Mulazzi il n'y a pas de calculs savants à faire : "il n'y a pas à discutailler, il faut gagner face à Guingamp" . Il regrette qu'une fois de plus tout se joue sur une dernière soirée, il faut rappeler que l'Amiens SC en 2016, est monté en Ligue 2 sur le dernier match, en 2017 la montée en ligue 1 s'est jouée à la dernière seconde : "oui on nous traite un peu de braqueurs, je pense que cette réputation nous poursuit et nous suit ! N_ous sommes des habitués a jouer des matchs importants lors du dernier match , de la dernière minute, c'est fatigant et frustrant, on aurait pu se mettre à l'abri bien avant". Amiens n'a plus gagné depuis2 mois et demi (le 9 mars contre Nîmes) et tourne au ralenti : 7 matchs nuls - 2 défaites. " Oui on aurait pu être tranquille avant, on a pas fait le job avant, on va le faire ce soir !"_ reconnaît Luigi Mulazzi, persuadé d'une victoire de l'Amiens SC contre Guingamp.

Affluence record pour ce match crucial

L'Amiens SC a son destin en main, une victoire au stade de la Licorne devant 12 400 spectateurs ( record d'affluence ) maintient l'équipe en Ligue 1. L'ASC est 17e avec 2 points d'avance sur Caen le barragiste. En cas de défaite d'Amiens, il faudra compter sur un faux-pas de Caen contre Bordeaux pour éviter les barrages. Face à l'enjeu, les supporters et spectateurs ont répondu présents : " on aurait pu vendre 20 000 places , il y a eu une demande incroyable " explique le vice-président de l'Amiens SC qui sera en tête d'une marche du maintien vers le stade de La Licorne au départ de la maison de la Culture à 18 h . L'idée vient des supporters de la Tribune Nord : " je pense que nous serons entre 700 et 1000 personnes" . Le match Amiens - Guingamp est à vivre sur France Bleu Picardie à 21 h 05, avant match à 20 h 30.

