Luiz Gustavo, la machine à laver de l'Olympique de Marseille

Le brésilien Luiz Gustavo, auteur du premier but de la rencontre face au PSG et encore une fois omniprésent, s'impose peu à peu comme le vrai patron du milieu de terrain marseillais. Il a tout pour faire l'unanimité.

Le stade Vélodrome résonne encore de l'ovation qui a suivi son coup de patte, à la 17e minute : une frappe du gauche, de l'extérieur de la surface, et qui vient tromper A. Areola le gardien parisien. A 30 ans, Luiz Gustavo reste encore sous-estimé en France, mais il vient à nouveau.. l'air de rien.. avec force et élégance... de déposer son lourd CV sur la table du championnat de France. Grâce à lui, l'OM vient de tenir tête face au PSG (2-2) au Vélodrome devant plus de 60 000 spectateurs conquis.

L'ancien vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Münich devient peu à peu le grand patron que l'OM de Rudi Garcia attendait. Que ce soit par son pressing, sa récupération, ou son sens du jeu... le Brésilien est une véritable machine à laver au milieu de terrain

2 buts déjà en Ligue 1

Il multiplie les interceptions, et relance presque toujours proprement, jeu court ou jeu long.. il calme, temporise puis accélère quand c'est nécessaire

"C'est toujours important d'avoir des mecs comme ça devant nous. Si devant nous on a des mecs qui balayent, on n'a plus qu'à ramasser les miettes" Adil Rami

📊 Focus sur l’énorme performance de @Lgustavo_19 🔥🙌🏼⁰⁰



1️⃣ but

9️⃣ ballons récupérés

8️⃣8️⃣% de passes réussies

8️⃣0️⃣% de duels gagnés pic.twitter.com/S73klFYY9A — Olympique Marseille (@OM_Officiel) October 23, 2017

Face à Paris, Le brésilien gratifie aussi d'un but limpide.. une frappe du gauche de l'extérieur de la surface.. et même d'un coup du sombrero sur Adrien Rabiot. Puissant donc, mais aussi technique et inspiré. Il devient peu à peu le vrai métronome du milieu de terrain marseillais

5 cartons jaunes et un rouge..

"Il nous a prouvé que c'était un grand joueur, il a énormément d'expérience, il nous a fait beaucoup de bien au milieu. On est très fier de l'avoir dans notre équipe" Florian Thauvin

La prestation de Luiz Gustavo ce soir...

Enfin, suffisamment rare pour être souligné... dans un match pourtant engagé, cette fois il n'a même pas pris de carton jaune : un match parfait pour le 23e joueur brésilien de l'histoire de l'OM