Luka Elsner est l'invité des petits-déjeuners de France Bleu Normandie

C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les supporters du HAC : Luka Elsner est l’invité exceptionnel de France Bleu Normandie ce lundi 28 novembre. L’entraîneur du Havre, arrivé cet été sur le banc ciel et marine, vient échanger sur l’avenir du club. Ses méthodes, le mercato à venir et surtout la réussite presque insolente de l’actuel leader de Ligue 2 : tous les sujets sont sur la table du petit déjeuner de France Bleu. Y compris la vie du coach havrais, son portrait par François Manoury, la voix du HAC sur France Bleu, et des surprises.

ⓘ Publicité

Venez vous aussi poser vos questions à Luka Elsner ! Appelez-nous ce lundi au 02 35 07 66 66 !