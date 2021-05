Lyon - OGC Nice : offrir une belle sortie à Ursea

Dernier effort avant les vacances pour les Aiglons. L'OGC Nice se déplace à Lyon ce dimanche soir pour la 38e et dernière journée de Ligue 1. Avec seulement la 8e place comme objectif accessible, l'essentiel sera surtout d'offrir une belle sortie à Adrian Ursea, après six mois sur le banc du Gym.

Il connaissait la règle. Et n'en fait pas toute une montagne. Au contraire. Adrian Ursea sait qu'il dirige ce dimanche soir son dernier match sur le banc de l'OGC Nice. "Je termine ma mission mais dans ma tête ce n'est pas mon dernier match," contredit le Roumain cette semaine en conférence de presse. "Je suis focus sur Lyon, il n'y a que ça qui compte et qui me préoccupe. Mon avenir on en parlera lundi matin."

Le terrain. Toujours le terrain. Rien que le terrain. Voilà comment on pourrait résumer ces six mois d'intérim. Arrivé sur la pointe des pieds le 4 décembre dernier, alors que le groupe était au bord de la rupture avec Patrick Vieira, Adrian Ursea s'est attelé avec ses adjoints Didier Digard et Fred Gioria, à remettre la confiance et le plaisir au centre des débats. "On a beaucoup aimé travailler avec eux et on veut gagner pour le coach dimanche," confirme Walter Benitez.

Pas de miracle sur le terrain mais un plaisir retrouvé

Pour cette première véritable expérience comme numéro 1, à 53 ans, Adrian Ursea n'aura pas réalisé de miracles. La moyenne de points pris par son équipe reste inférieure à celle de Patrick Vieira sur la première partie de saison (1,21 contre 1,50 pour le champion du Monde 98), mais le Roumain a récupéré un vestiaire usé et meurtri par la campagne européenne ratée et une préparation physique souvent décriée.

Après avoir rangé au placard la défense à trois et installé ce 4-3-3 plus sûr et plus équilibré, grâce notamment aux arrivées de Todibo et Saliba cet hiver, le coach a réussi à faire émerger quelques individualités comme Alexis Claude-Maurice. L'ancien Lorientais avait besoin d'un déclic. Il l'a eu avec Ursea. Et malgré sa grave blessure au péroné, qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins 3 mois, son aventure en rouge et noir semble bel et bien lancée.

Ursea n'ira pas à Lausanne

Pour Ursea, la suite ne s'écrira pas au bord du Lac Léman. Pressenti pour s'asseoir sur le banc de Lausanne Sport la saison prochaine, l'autre club Ineos, le Roumain ne traversera pas les Alpes. C'est le Serbe Ilija Borenovic qui a été nommé ce samedi entraîneur.

Lyon - OGC Nice : avant-match 20h45 dimanche soir au Groupama Stadium avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires