PSG : l'infirmerie parisienne bien remplie pour le déplacement à Lyon

Paris, France

Attention à la chute pour les Parisiens sur un nuage depuis leur victoire face au Real Madrid. Ce déplacement, ce dimanche, à Lyon, pour la 6e journée de Ligue 1, a tout du piège. La bête lyonnaise est blessée et donc dangereuse. Le Paris Saint-Germain doit de son côté composer avec pas moins de sept absents.

Sans Cavani, Mbappé et Icardi

On avait bonne espoir de voir Kylian Mbappé faire son retour face aux Lyonnais, mais son rétablissement "n'est pas fini" a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match. Le coach Rouge et Bleu a ensuite dressé la liste des absents pour le voyage dans la capitale des Gaules et elle est très longue. Julian Draxler, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Edinson Cavani et Pablo Sarabia sont indisponibles. "On a pris un risque avec Icardi, ce n'est pas la même chose de commencer un match de Ligue des champions", explique Thomas Tuchel au sujet de l'attaquant argentin à court de forme et aligné d'entrée, mercredi, face au Real Madrid.

Attention au Lyon qui dort

Après un départ canon en début de saison, les gones marquent le pas depuis trois journées. La venue du PSG ne doit pas les relancer. Au contraire, Paris peut creuser l'écart au classement. En cas de victoire, les Parisiens mettraient les Lyonnais à sept longueurs. "Ça peut être difficile et ça va être difficile", prévient l’entraîneur Rouge et Bleu.

La saison dernière, le club de la capitale s'était incliné pour la première fois de l'année en championnat sur la pelouse de Lyon. "C'est une rivalité et des matchs spéciaux, tout le monde sait que ça va être un grand match. Je suis convaincu que l'on peut gagner, mais je suis aussi convaincu que ça va être dur", affirme le coach.

Et même avec toutes ces absences, si Paris montre le même visage que mercredi en Ligue des champions, les Parisiens n'auront aucun problème pour dresser ce Lyon.