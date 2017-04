Lyon qualifié pour les demi-finales d'Europa League de football

Lyon s'est qualifié jeudi pour les demi-finales de l'Europa League de foot, en éliminant Besiktas aux tirs aux buts à Istanbul.

Lyon s'est qualifié aux tirs au but pour les demi-finales de l'Europa League jeudi, aux dépens des Turcs du Besiktas, vainqueurs jeudi du retour sur le même score que l'OL à l'aller (2-1, 7-6 aux t.a.b.). Et dans un match sans incident.

Un match haletant

Au 8e tir au but d'une séance irrespirable, Maxime Gonalons le capitaine a envoyé les siens au tour suivant, après qu'Anthony Lopes a arrêté une deuxième tentative turque de suite. Stockholm, théâtre de la finale le 24 mai, n'est plus qu'à deux rencontres, dont l'adversaire, à choisir entre Manchester United, le Celta Vigo et l'Ajax Amsterdam, sera déterminé ce vendredi.

Pas d'incident, contrairement au match aller

C'est la première qualification de l'histoire des Lyonnais en demi-finales de la C3. La huitaine avait débuté dans le chaos, quand des supporters des deux camps s'étaient affrontés aux abords du Parc OL avant la première manche. L'envahissement de la pelouse qui avait suivi avait totalement éclipsé la victoire des Lyonnais (2-1).

À la veille du match à Istanbul, l'UEFA avait tenté de calmer le jeu en menaçant de suspendre les deux clubs de toute compétition européenne en cas de nouveaux incidents pendant une période probatoire de deux ans.