L'ancien international français serait sur le point de signer à l'AS Saint-Etienne. "Je l'ai eu au téléphone, et il aimerait bien travailler avec moi", a déclaré samedi Jean-Louis Gasset. Le coach stéphanois confirme également un contact avec l’ailier Paul-Georges Ntep.

Le mercato hivernal de l'AS Saint-Etienne ressemble de plus en plus à un feuilleton à rebondissements. Après l'annulation surprise du transfert de Stefan Mitrovic alors en pleine visite médicale, le club confirme par la voix de son entraîneur avoir contacté Yann M'Vila, ancien milieu de terrain du Stade Rennais, aujourd'hui exilé en Russie, au Rubin Kazan. Et à en croire sa page Wikipédia, M'Vila serait déjà milieu défensif à l'AS Saint-Etienne !

Si rien n'est encore signé officiellement, Jean-Louis Gasset a pour la première fois reconnu des contacts avancés avec l'ancien international français âgé de 27 ans.

Je l'ai eu au téléphone. C'est un petit que je connais, il aimerait bien travailler avec moi. Yann M'Vila a le profil du joueur qui nous ferait du bien. Par sa technique, sa solidité mentale, il est costaud, c'est quelqu'un qui veut le ballon.

"Le club et les agents négocient. L'ASSE fait le maximum, c'est ma priorité" déclare le coach stéphanois. Principale pierre d'achoppement ? Le salaire actuel de M'Vila qui tourne autour de 500.000 euros mensuel.

Jean-Louis Gasset a "de nombreuses pistes"

Le successeur de Julien Sablé a également été en contact avec Paul-Georges Ntep, l'attaquant évoluant aujourd'hui à Wolfsburg. "J'ai contacté beaucoup de grands noms", a fait savoir Jean-Louis Gasset, lors d'une conférence de presse avant le match Saint-Etienne-Nîmes de Coupe de France.