Maccabi Tel Aviv - OGC Nice : faire enfin céder le barrage

Cinq ans après celui galvanisant mais frustrant face à Naples en Ligue des Champions (0-2 / 0-2) et surtout neuf ans après celui traumatisant face à l'Apollon Limassol (0-2 / 2-1), les Aiglons s'avance vers un nouveau barrage européen qui s'annonce salé au bord de la Méditerranée. Le Gym affronte le Maccabi Tel Aviv ce jeudi dans un stade Bloomfield flambant neuf, rénové en 2019 et qui fera le plein. 29.500 spectateurs sont attendus pour pousser derrière le club le plus titré d'Israël et en faire voir de toutes les couleurs aux Aiglons, qui apercevront quand même quelques touches rouge et noir rassurantes. Plusieurs centaines de supporters Niçois sont attendus. "Il va y avoir une très belle ambiance mais j'ai vu qu'on ne sera pas seul, il y a des Niçois qui seront là," s'est félicité Lucien Favre en conférence de presse.

Oui on est logiquement favori

Dans cette ambiance hostile, le Gym doit malgré tout assumer ce statut de favori. "On joue dans un grand championnat alors oui logiquement on est favori," confirme Favre, qui se montre quand même prudent. "J'ai vu leur deux matchs face à l'Aris Salonique et à chaque fois Tel Aviv a été meilleur. Les objectifs ne sont pas encore clairs cette saison mais oui on veut absolument se qualifier pour la phase de groupes." "On ne veut pas mettre trop de poids sur ce match mais c'est clair qu'on veut se qualifier et porter le nom de notre club en Europe," renchérit le capitaine Dante, aux côtés du coach. "On doit être concentré sur notre jeu et sur ce match sans penser aux conséquences pour le reste de la saison."

Avec un groupe seulement amputé de Boudaoui (dos) et Dolberg (épaule), Lucien Favre a de quoi faire tourner pour ce match qui arrive quatre jours après le nul face à Strasbourg. Un délai suffisant pour aligner la meilleure équipe possible. "Si on enchaîne les semaines à trois matchs évidemment que cela imposera de la rotation. Mais celui-ci arrive quatre jours après Strasbourg alors il y aura peut-être deux ou trois ajustements mais pas plus."

Le Maccabi Tel Aviv a des arguments

En face, le Maccabi Tel Aviv, club le plus titré d'Israël avec 25 couronnes nationales, vient de faire revenir Vladimir Ivic le coach qui lui a offert son dernier titre de champion mais aussi des héros nationaux comme Eran Zahavi ou Nir Bitton, deux Israéliens qui ont fait le bonheur du PSV Eindhoven et du Celtic Glasgow ces dernières saisons. Des arguments supplémentaires pour rester sur ses gardes avant ce barrage aller qui ne sera malheureusement pas diffusé à la télévision française en raison des conditions financières exigées par le club israélien et qui concerne également les radios françaises. Les discussions se poursuivent pour pouvoir vous le faire vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 19h (heure française).