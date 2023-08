Maercato - Le coach du SM Caen attend toujours deux renforts qu'il juge indispensables

Depuis son arrivée, Jean-Marc Furlan a obtenu cinq recrues (Un milieu offensif et quatre défenseurs). Le coach du SM Caen attend encore le recrutement de deux joueurs supplémentaires d'ici la fin du mercato ce vendredi à 23h. Le club a en point de mire Hianga'a Mbock et Mickaël Le Bihan même si les dossiers n'ont pas encore été concrétisés officiellement.

"Yohan Eudeline (Le directeur sportif) m'a dit de zapper mercato", plaisante Jean-Marc Furlan avant de reprendre plus sérieusement ."On attend des joueurs et c'est indispensable, souligne le coach caennais mais par contre dans les couloirs c'est un peu plus compliqué. Par rapport à un milieu défensif, c'est très important parce qu'on est un peu léger - sur le nombre de l'effectif - et sur le plan de l'attaque, c'est indispensable même si tu peux faire aussi jouer des joueurs dans le couloir."

Côté départ, Jean-Marc Furlan a réaffirmé que son buteur Alexandre Mendy ne partirait pas.