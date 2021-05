Maillots, stade : le Clermont Foot prépare son arrivée en Ligue 1

Les maillots, déjà historiques, de la saison prochaine, arriveront en juillet. Et en août, espère la métropole de Clermont, le Montpied devrait être aux normes pour les premiers matchs à domicile du Clermont Foot en Ligue 1

Joueurs et staff du Clermont Foot ont célébré la montée en Ligue 1 sous un bel arc-en-ciel

Olivier Bianchi l'avait annoncé à notre micro, le 8 mai dernier, à l'occasion du dernier match à domicile de la saison contre Sochaux. C'est désormais officiel : la métropole a débloqué, ce vendredi, trois millions d'euros pour mettre le stade Gabriel-Montpied aux normes de la Ligue 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De l'argent pour refaire la pelouse, en souffrance cette saison, pour améliorer l'éclairage et la sécurité (avec notamment plus de caméras de vidéosurveillance), et aussi pour installer une tribune tubulaire de 3000 places (qui sera aussi temporaire avant de construire, à long terme, une tribune en dur). C'est la tribune Limagne, celle qui accueille les caméras de la télévision, qui va être démontée, tandis que lesdites caméras vont être réinstallées. Le stade Gabriel-Montpied va donc passer de 10 000 à 13 000 places. Un beau cadeau pour les 40 ans du président Ahmet Schaefer !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les maillots de la Ligue 1 arrivent !

Pour le stade, l'objectif est qu'il soit prêt début août (6-7-8, précisément), pour la reprise de la saison de Ligue 1. En cas d'impossibilité de timing, Clermont pourrait jouer le premier ou les deux premiers matchs domicile à Saint-Etienne.

Avant cela, courant juin, le Clermont Foot connaîtra son calendrier de la saison de Ligue 1. Il sera en stage, comme c'est de coutume au club, au Chambon-sur-Lignon, du 27 juin au 3 juillet. Et c'est pendant sa préparation que l'on devrait découvrir le maillot, déjà historique, de la première année en Ligue 1 de l'histoire du Clermont Foot ! Le club, sur Twitter, a confirmé que les nouveaux maillots seront dévoilés courant juillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le club devrait faire face à une razzia des supporters. Déjà, ces dernières semaines, le Clermont Foot avait décuplé ses ventes de maillots de la saison 2020-2021, grâce à l'engouement de la montée dans l'élite. Il avait donc dû en commander à nouveau ; mais attention, ces stocks supplémentaires seront en quantité limitée, pour faire place, bien sûr, à leurs successeurs de la saison 2021-2022.

En attendant, vous pouvez aussi commander le t-shirt "On est en Ligue 1", porté par les joueurs pendant les célébrations autour de la montée dans l'élite. Vous pouvez d'ailleurs revivre cette belle soirée au Montpied du 19 mai en photos