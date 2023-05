Maintien en L1, vente du club : les incertitudes autour du Racing club de Strasbourg inquiètent les supporters

Le Racing n'est pas encore officiellement maintenu en Ligue 1 même s'il est en ballottage très favorable. Sauf cataclysme, il devrait jouer pour une septième année consécutive en Ligue 1 la saison prochaine. Mais les supporters strasbourgeois restent inquiets, pour l'aspect sportif mais aussi pour l'avenir du club.

Le Racing en discussion avec des investisseurs

En coulisses, le président Marc Keller cherche un acquéreur. Il est notamment en contact avec le président américain de Chelsea Todd Boehly. Les Ultra Boys 90 (principal groupe de supporters) ont publié un communiqué et déployé à Troyes le 21 mai une banderole pour dire leur opposition à la multipropriété, c'est-à-dire qu'un investisseur détienne plusieurs clubs.

De nombreux supporters redoutent que le Racing perde son âme, son côté populaire et familial. L'exemple de Troyes est saisissant. L'ESTAC a été racheté par le City Football Group, propriétaire de douze clubs dans le monde dont Manchester City. Il a vu défiler beaucoup de joueurs et est déjà relégué en Ligue 2. Les fonds de pensions ou de richissimes hommes d'affaires se ruent sur les clubs de football en vente surtout quand ils sont sains financièrement. Le Racing a en plus un futur stade rénové.

D'autres supporters restent optimistes. Ils rêvent de voir leur club changer de dimension et devenir un grand club européen grâce à l'arrivée de ces capitaux importants.