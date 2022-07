Maintien en Ligue 2, Bryan Goncalves, Mukiele : le président du Stade Lavallois s'exprime

Avant la première journée de Ligue 2 de football et après six semaines de préparation pour le groupe professionnel, le président du Stade Lavallois Laurent Lairy nous livre ses sensations et dresse, ce jeudi 28 juillet, un certain nombre d'objectifs pour la saison des Tango.

Treize mois après votre arrivée à la présidence du Stade Lavallois, le club démarre une nouvelle saison en Ligue 2. Dans quel état d'esprit êtes-vous d'abord ?

Dans le meilleur, parce que le travail que l'on a mis en œuvre est réalisé avec nos moyens et dans notre projet. Les cases sont cochées pour démarrer la saison avec du positif, du sourire, de l'énergie. Après, évidemment, il faut gagner des matches. Mais en tout cas, je suis satisfait de tout ce qui a été mis en œuvre entre le mois de mai et maintenant. Il y a eu la mise aux normes du stade Francis Le Basser, le recrutement des joueurs, l'accueil des joueurs. Tout ce qui a été pensé en amont de cette saison est réalisé. Donc après, il faut que tout se passe bien. Parce que la finalité, c'est de gagner des matches.

Avez-vous fixé un objectif de points aux joueurs ?

Aucun objectif de points. Tous les commentateurs savent très bien que pour rester en Ligue 2 il faut environ 42 points. J'ai beaucoup parlé des "3 R". Remonter, c'est fait. Rester, et surtout rêver. Je crois que tous les matins, quand on se lève et qu'on peut rêver, ça nous donne de l'énergie, on s'entraide. Moi je vise toujours plus haut, un petit peu la tête dans les étoiles et dans l'étoile que l'on a inscrite sur le logo. Donc l'objectif, c'est bien de rester et de rêver avec pour moi deux compétitions, le championnat mais aussi la coupe de France.

Vous avez d'ailleurs fixé un objectif dans cette compétition ?

Oui, un objectif clair : aller en seizièmes de finale parce qu'on ne fera peut être pas des exploits tous les ans. Mais si on peut, à travers la coupe de France faire venir un club de Ligue 1, faire une belle affiche... ça reste toujours dans la mémoire collective et j'ai envie qu'il se passe quelque chose tous les ans au Stade lavallois.

Est-ce que la perspective d'un championnat à quatre descentes vous incite à encore plus d'exigences ?

Non, parce que j'ai construit un budget pour me situer dans le milieu des budgets de Ligue 2. Donc ça veut dire que ce n'est pas la 16ᵉ place. C'est d'être autour de la 10ᵉ ou mieux. La règle du jeu c'est quatre descentes, on le savait. Je pense qu'il valait mieux monter cette année que l'an prochain parce que ça nous permet de nous installer. Donc l'objectif c'est pas de finir 15ᵉ ni 16ᵉ, c'est de finir avant la 10ᵉ place. J'en ai parlé avec les actionnaires, avec les partenaires. Les joueurs sont motivés sur le sujet.

Dans ce budget, il y a une ligne "produits exceptionnels", c'est à dire des sommes que peut toucher le club sur des éventuels transferts de joueurs formés à Laval. Nordi Mukiele a signé au Paris Saint-Germain, en provenance du RB Leipzig. Connaissez-vous le montant que le club va toucher dans le cadre de ce transfert ?

Non, on n'a pas le détail aujourd'hui. Donc je ne veux pas du tout avancer de chiffres et d'ailleurs j'aurai du mal à en avancer, même une fois que je l'aurai, parce que c'est toujours compliqué d'avancer des chiffres. Mais effectivement, il y a une prime de solidarité qui sera associée à ce transfert pour Laval. On est attentif à ce que va nous donner la FIFA en terme d'accord contractuel.

La Ligue 2 cette saison pourra compter sur la présence des Girondins de Bordeaux, finalement repêchés. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

C'est une très bonne nouvelle, parce que faire un championnat avec des clubs prestigieux c'est forcément des spectateurs, c'est forcément de l'engouement et ça motive aussi nos joueurs. Moi, je suis très content que Bordeaux ait trouvé une solution. C'est un concurrent, mais c'est la vie. Si on n'a pas de concurrents, il n'y a pas de football.

Le dossier Goncalves

Alors que Bryan Goncalves a fait ses adieux publiquement sur les réseaux sociaux aux supporters de Laval, le défenseur central n'a toujours pas trouvé de club et ne s'entraîne pas actuellement avec les Tango. Plusieurs écuries de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont montrées intéressées par un des meilleurs éléments du Stade Lavallois la saison dernière. Pour des raisons financières, aucun transfert n'a pu aboutir. Une situation qui fatigue un peu tout le monde aujourd'hui.

"Bryan est sous contrat au Stade lavallois. C'est un joueur de caractère, mais l'institution Stade Lavallois ce n'est pas rien. Et je n'entends pas que, parce qu'on serait tenté de prendre une décision personnelle, on ne tienne pas compte des accords qu'on a signé et surtout d'une marque, d'une institution qu'est le Stade lavallois et qu'on doit respecter" déclare Laurent Lairy.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi matin, l'entraîneur Olivier Frapolli n'a pas voulu s'épancher sur le sujet. "Que les choses soit claires : il y a un joueur qui a voulu quitter le club pour viser plus haut, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a des intérêts de part et d'autre à voir".

Il reste un an de contrat à Bryan Goncalves au Stade Lavallois. La possibilité de le voir s'entraîner à nouveau avec ses partenaires demeure intacte, même si l'option d'un départ est évidemment privilégiée. En Ligue 1 ? En Ligue 2 ? En National ?