Maintien en National, duel face au PSG : la Berrichonne Football prépare une année 2023 chargée

La bûche et le foie gras à peine digérés, voilà les footballeurs castelroussins de retour sur les pelouses du centre d'entraînement. Ce mardi après-midi, le groupe professionnel rechausse les crampons pour préparer une deuxième partie de saison qu'on espère moins poussive que la première.

Les Castelroussins ont déjà un match amical programmé vendredi 30 décembre, à 14h30. La Berri sera opposée au Bourges Foot 18, au stade Jacques Rimbault. L'occasion de retrouver un peu de rythme après une coupure d'une dizaine de jours.

De très gros enjeux très rapidement pour la Berri

Les choses sérieuses vont vite reprendre. Les Castelroussins seront dans le bain immédiatement, avec les 32e de finale de la Coupe de France et la réception du Paris Saint-Germain, vendredi 6 janvier, dans un stade Gaston-Petit à guichets fermés . Mais le plus important reste le championnat de National. La Berri est à une inquiétante 14eme place, en position de relégable. Il y a donc urgence à obtenir des résultats pour sortir et s'éloigner de la zone rouge, avant de penser éventuellement à une montée en Ligue 2.