Maintien : pourquoi ça sent vraiment mauvais pour Caen

La déroute face à Marseille lors de la 35ème journée ponctue la pire série du Stade Malherbe de Caen depuis la remontée en Ligue 1 en 2014. Huit matchs sans victoire et un retour dans la zone rouge, en position de barragiste, avec juste deux points d'avance sur le dernier à trois journées de la fin.

Caen n'avait plus connu aussi mauvaise série depuis cinq ans ! Le SMC vient d'enchainer huit matchs sans victoire, six défaites et deux nuls. La dernière fois que cela s'était produit, c'était lors de la saison 2011-2012, avec le même bilan de deux points sur 24 possibles. A la différence d'aujourd'hui, cette période noire du Stade Malherbe était arrivée bien plus tôt dans la saison, en hiver. Cela dit, les Normands n'avaient pas pour autant réussi à relever la barre, et la descente en Ligue 2 avait ponctué la saison.

A trois matchs de l'issue de ce championnat 2016-2017, on voit mal comment les joueurs de Patrice Garande pourraient inverser la tendance. Punis sur chaque erreur défensive, maladroits devant les buts adverses, il semblerait que le destin ait décidé de jouer un vilain tour aux Rouges et Bleus cette année, après les avoir plutôt choyés l'an dernier. Pour ces ultimes journées, Caen se déplace deux fois, à Toulouse et à Paris, pour une réception, celle de Rennes.

Patrice Garande a sans doute raison, c'est au mental que le maintien du SMC va se jouer.

Toulouse et Rennes n'ont plus rien à jouer mais...

Les deux prochains adversaires, le Téfécé et le Stade Rennais, respectivement 12ème et 9ème, n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, si ce n'est terminer le plus haut possible pour obtenir plus d'argent en fin de saison. Déjà maintenus, ils ne peuvent plus prétendre à une place en coupe d'Europe. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont laisser Caen les battre tranquillement.

Samedi prochain, à Toulouse, les joueurs de Pascal Dupraz auront à cœur de relever la tête après la défaite à Monaco (3-1) et d'éviter que leur saison se termine en eau de boudin. Les Pitchounes n'ont gagné qu'un seul de leur dix derniers matchs, mais ils sont invaincus à domicile depuis six rencontres. Autre donnée, Caen avait été la première équipe à faire chuter le TFC en début de saison (1-0, 8ème journée), il est certain que Pascal Dupraz, qui avait commencé son maintien miracle contre Caen l'an dernier, voudra prendre sa revanche.

Dans l'équipe sudiste, on retrouve aussi Andy Delort. Le meilleur buteur malherbiste de la saison dernière était allé au bras de fer avec les dirigeants normands l'été dernier pour partir au Mexique, chez les Tigres. Il a quitté la Normandie en froid avec une partie des supporters. Surtout, via son attitude à l'intersaison, on peut lui attribuer une grande part de responsabilité dans la désorganisation de l'équipe cette année.

Désormais à Toulouse, Andy Delort va recroiser le Stade Malherbe le samedi 6 mai au Stadium.

Dans quinze jours, Rennes se présentera au stade d'Ornano pour la dernière sortie à domicile de l'année en Ligue 1. L'équipe bretonne est l'inconnue du championnat. Comme quasiment chaque année, le Stade Rennais arrive en fin de saison sans aucun objectif. Il reste sur une victoire en huit matchs et n'arrête pas de relancer les mal classés : défaites contre Nancy (3-0) et Bastia (1-0), et nuls contre Dijon (1-1) et Metz (1-1). Impossible de savoir dans quel état d'esprit arriveront les Bretons !

Quid de Bastia ?

Dernier de Ligue 1 depuis la 31ème journée, Bastia vient de se relancer en battant... Rennes, sur terrain neutre et dans un stade vide à Fos-sur-Mer (1-0). Désormais à deux points seulement de la place de barragiste, les Corses ne vont rien lâcher lors de leurs trois derniers matchs contre Paris, Lorient et Marseille, tout en sachant que leur rencontre face à Lyon n'est pas allée à son terme il y a un mois. Le calendrier des insulaires est donc compliqué, tout autant que leur situation extra-sportive.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle se réunit jeudi pour sanctionner les agissements honteux de certains supporters et membres du club lors du match face à l'OL, qui s'ajoutent aux multiples débordements déjà constatés cette saison. En clair, Bastia pourrait être condamné à terminer sa saison loin de Furiani, mais aussi et surtout, a un retrait de points. Une relégation directe semble improbable.

Bastia risque de lourdes sanctions après l'envahissement de la pelouse de Furiani contre Lyon et les aggressions envers les joueurs rodhaniens.

Dijon et Nancy en position de force ?

Dijon a abandonné ce dimanche au Stade Malherbe la place de barragiste grâce à son point obtenu contre Bordeaux (0-0) et sa meilleure différence de but particulière vis-à-vis des Normands (-10 contre -29). D'ici à la fin de la saison, les Bourguignons iront à Guingamp et Toulouse, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, et recevront Nancy. Si cette confrontation peut ressembler à une finale, il pourrait aussi aboutir à un non-match pour permettre aux deux équipes d'éviter les deux dernières places.

En effet, les Lorrains n'ont besoin que d'un point pour doubler les Caennais au classement. Dans ces trois dernières journées, Nancy va recevoir deux fois : Monaco et Saint-Etienne et la victoire de Nice contre le PSG dimanche soir (3-1) peut les favoriser. En effet, ce succès azuréen donne un joker supplémentaire à l'ASM, qui n'a plus désormais que deux matchs sur quatre à gagner pour être champion.

Le match des joueurs du Rocher contre Nancy se jouant entre les deux demi-finales de Ligue des Champions face à la Juventus, il est fort probable que Leonardo Jardim ne se présente pas sur la pelouse synthétique de Marcel Picot avec ses meilleurs atouts. Le coup pourrait être bon à jouer pour des Nancéiens qui n'ont toutefois gagné qu'un seul de leur treize derniers matchs.

A la lutte pour la montée en Ligue 1 l'an dernier, Nancy et Dijon vont se retrouver pour une finale de maintien dans l'élite cette saison.

Une victoire pour un maintien ?

A trois journées de l'issue de cette saison de Ligue 1 2016-2017, il est clair que le Stade Malherbe de Caen a encore les cartes en mains pour ne pas descendre directement en Ligue 2. Cela dit, les Normands ont sans doute l'un des calendriers les plus difficiles parmi les candidats au maintien, et les récentes performances ne plaident pas en leur faveur.

Une certitude : les 33 points actuels du SMC ne seront pas suffisants pour obtenir la permanence en Ligue 1, pas plus que pour accrocher un barrage. Caen doit donc absolument prendre des points, au moins trois, lors de ce mois de mai capital.