Malchanceuse, l'US Orléans concède sa première défaite contre Martigues (0-1)

Parfois, le sport de haut niveau ne récompense pas le meilleur athlète dans une compétition ou la meilleure équipe lors d'une rencontre. Cette 3ème journée de National entre l'USO et Martigues en est la parfaite illustration. Cela faisait bien longtemps que les supporters orléanais n'avaient pas vu leurs joueurs mettre autant en difficulté une équipe aussi forte que Martigues. D'entrée de jeu, ce sont les Jaune et Rouge ont imposé leur rythme en confisquant le ballon. Et malgré un léger trou d'air en fin de première période, les joueurs de Bernard Casoni dominaient au poing au moment de rentrer dans les vestiaires.

Le début de la seconde période reprenait sur le même tempo, jusqu'à cet éclair venu du pied gauche de Yanis Zouaoui : à la 64ème minute gauche, le latéral gauche sudiste envoie un missile dans la lucarne de Vincent Viot. Derrière, sous l'impulsion des nombreux coups de vices martégaux, le match est devenu très tendu. En témoigne cette expulsion adverse à la 75ème ou ces 14 minutes de temps additionnel liées aux fautes, aux simulations etc... Jusqu'au bout, les coéquipiers de Dabasse ont poussé pour arracher au moins le nul. Ce qui aurait été une juste récompense vu la débauche d'énergie du collectif orléanais. Cette première défaite est pénible mais, paradoxalement, surtout encourageante car cette USO 2023-2024 est joueuse. Et ça devrait finir par payer à terme.

L'homme du match

Comme contre le GOAL FC, Lucas Bretelle a livré une prestation solide dans l'entrejeu avec une grosse dépense d'énergie de la première à la dernière minute. Son abattage aux côtés de Loïc Goujon a permis à l'USO de récupérer beaucoup de ballons, de provoquer de bonnes fautes. Le jeune milieu est à l'origine de l'expulsion de Foued Kadir à la 75ème. Dans le même registre, Jérémi Santini a confirmé lui aussi avec ses nombreux aller-retours sur son côté.

La phrase du jour

"Je suis déçu pour les garçons, parce qu'ils ont beaucoup donné. Les Martégaux ont envenimé la rencontre parce que ça fait partie de leur jeu. Et on se fait avoir, nous aurions du rester plus calme. On méritait de ramener quelque chose. Je pense que les joueurs vont apprendre. On est dans le vrai en tout cas" analysait l'entraîneur B.Casoni après la rencontre.

Le chiffre du jour

1 : première défaite et premier but encaissé ce soir pour l'USO, mais il est préférable de retenir le positif. Les Jaune et Rouge sont plaisants à voir jouer et c'est bien le principal après des dernières saisons moroses.