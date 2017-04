Malédiction de l'arrière droit : qui pour jouer contre Nantes ?

Cette saison, à Caen, une véritable malédiction s'abat sur le poste de défenseur droit. Contreperformances, blessures, suspension, six joueurs ont déjà occupé le couloir droit, délaissé par Dennis Appiah, parti en Belgique. Quel bilan pour ces joueurs et quelles possibilités pour la fin de saison ?

Samedi soir à Metz, Patrice Garande a encore perdu un arrière droit. Romain Genevois est sorti sur blessure en début de match. L'Haïtien remplaçait déjà Frédéric Guilbert, habituel titulaire à ce poste, out jusqu'à la fin de saison. Le Valognais avait été recruté fin octobre parce que ni Dabo, ni Genevois n'avait donné satisfaction à Patrice Garande. Après 33 journées, six joueurs ont déjà occupé le flanc droit, puisque Seube et Da Silva ont aussi dépanné en cours de match. Seuls trois d'entre eux peuvent encore prétendre à une titularisation samedi contre Nantes.

Frédéric Guilbert

Arrivé de Bordeaux tel un pompier pour éteindre l'incendie de la défense malherbiste (21 buts encaissés en 11 matchs), Frédéric Guilbert s'est imposé comme le titulaire indiscutable au poste de latéral droit. Plein d'allant, il a apporté sa grinta et sa fougue pour relancer un SMC moribond après un mois de septembre noir (3 défaites, 1 nul). Passé par le centre de formation du SMC mais non conservé, il a prouvé aux dirigeants qu'ils ont eu tort de ne pas lui donner sa chance à l'époque.

Bilan : 21 matchs : 6 victoires, 4 nuls et 11 défaites. 22 buts pour, 31 contre. 1 passe décisive

Romain Genevois

Le défenseur haïtien a été recruté l'été dernier en provenance de Nice, où il venait de passer deux saisons compliquées à la suite d'une grave blessure à la jambe. Remplaçant à l'entame de la saison, il supplée Dabo dès la deuxième période à Lyon (2ème journée). Ensuite, il profite de la blessure de l'ancien Troyen pour enchainer les matchs comme titulaire mais la série noire de septembre/octobre (15 buts encaissés en 8 matchs) lui coûte sa place de titulaire, et même de remplaçant pendant plusieurs semaines.

Bilan : 8 matchs : 2 victoires, 1 nul, 5 défaites. 6 buts pour, 15 contre*

Mouhamadou Dabo

Recruté lors du dernier mercato estival, le défenseur formé à Saint-Etienne et passé par Lyon arrivait de Troyes. Il venait d'y passer une saison quasi blanche, dans une équipe promue dans l'élite et à la dérive tout au long de la saison. Prévu pour être le remplaçant attitré de Dennis Appiah, parti à Anderlecht, le défenseur s'est montré très fébrile (1 pénalty concédé) et a déçu lors des deux premières journées. Il s'est blessé lors de la première trêve internationale fin août et n'a plus joué la moindre minute en championnat depuis. Titulaire en coupe de France à Angers (1-3), il s'est de nouveau blessé en première période. Il vient tout juste de reprendre avec la réserve ce weekend.

Bilan : 2 matchs : 1 victoire, 1 défaite. 3 buts pour, 4 contre. 1 pénalty concédé

Jordan Leborgne

Lancé en Ligue 1 il y a deux saisons, il a peu joué l'an passé à cause de l'éclosion de Jean-Victor Makengo. Milieu de terrain de formation, Patrice Garande l'a utilisé deux fois au poste de latéral droit cette saison. En difficulté contre Saint-Etienne (0-2), il a fait naufrage face à Bordeaux (0-4), en étant à l'origine de trois des quatre buts girondins. A cette saison en dents de scie s'ajoutent des pépins physiques. Il est actuellement indisponible.

Bilan : 2 matchs : 2 défaites. 0 but pour, 6 contre

Nicolas Seube

Défenseur latéral de formation, le joueur le plus capé de l'histoire du Stade Malherbe n'évolue plus dans le couloir depuis plusieurs années. Replacé en sentinelle devant la défense, il connait une deuxième jeunesse depuis trois saisons. Moins utilisé cette année, sa dernière, il a dépanné deux fois à droite. La première fois, en fin de match contre Dijon, où il a assisté à l'égalisation de Diony (3-3) et donc samedi dernier à Metz, où il manque son intervention sur le premier but messin.

Bilan : 2 matchs : 2 nuls. 2 but pour, 2 contre

Damien Da Silva

Le défenseur central a dépanné une quinzaine de minutes ce weekend à Saint-Symphorien après la sortie de Nicolas Seube. Sérieux la plupart du temps, il a cependant oublié Diabaté au second poteau sur l'action du deuxième but messin.

Bilan : 1 fin de match : 1 nul. 1 but pour, 1 but contre

Analyse

Au vu des nombreux blessés (Genevois, Guilbert, Leborgne), seuls trois joueurs peuvent avoir le profil pour jouer latéral droit face à Nantes samedi prochain. Mouhamadou Dabo, qui avait débuté à ce poste lors des deux premiers matchs de Ligue 1, revient à peine de blessure. Il a joué avec la réserve ce dimanche mais devrait être encore juste physiquement pour évoluer au niveau de Ligue 1. Nicolas Seube peut également prétendre à cette place. Lorsque ce dernier a occupé ce poste, en remplacement de Frédéric Guilbert face à Dijon lors de la 16ème journée de Ligue 1 (3-3) et contre Metz, après la sortie sur blessure de Romain Genevois, samedi dernier (2-2), Caen n’a jamais perdu. Il semble être la solution la plus logique offerte à Patrice Garande pour la réception de Nantes, à moins que Dabo ne revienne au top de sa forme d’ici là. Quant à Damien Da Silva, lui aussi utilisé dans le couloir droit après la sortie de Seube face à Metz, il ne paraît pas être le choix le plus judicieux, notamment par son implication sur le deuxième but messin. Il restera sans doute en charnière centrale face aux Canaris.

*Les bilans ne comptablisent que les matchs joués en tant que latéral droit

Boris Letondeur avec Clément Garnier